ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فينيسيوس



معتز الشامي (أبوظبي)

لا يقدم ريال مدريد أداءً مثالياً في الوقت الحالي، وللعام الثاني على التوالي، يقترب فريق العاصمة من الخروج من الموسم خالي الوفاض، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في ظل رئاسة فلورنتينو بيريز، ما يشير إلى أن النادي يمر بظروف صعبة.

وفي ظل هذا الوضع، من المفهوم أن تغييرات جذرية ستكون ضرورية على جميع مستويات النادي هذا الصيف، ويحتاج الفريق إلى إعادة بناء شاملة، ومن بين الأسماء التي تحوم حولها الشكوك فينيسيوس جونيور، الذي بات مستقبله أكثر وضوحاً في الساعات الأخيرة.

وتقترب الإدارة الرياضية لريال مدريد وفينيسيوس جونيور من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، وتشير المصادر إلى أنه يمكن اعتبار الطرفين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي لإتمام تمديد العقد خلال أسابيع، بحسب «سكاي سبورتس».

وستُوقع الصيغة النهائية للعقد فور انتهاء النادي واللاعب من وضع اللمسات الأخيرة على بنود المفاوضات الأكثر تعقيداً، وتتمحور هذه البنود حول الجوانب المالية، وتحديداً الراتب الصافي، ومكافآت الأداء، ومكافأة التوقيع.

ويتقاضى فينيسيوس نحو 17 مليون يورو صافياً في الموسم الواحد، ويبلغ عرض ريال مدريد نحو 20 مليون يورو صافياً، لكن وكلاء البرازيلي طلبوا حزمة بقيمة تقل قليلاً عن 30 مليون يورو خلال المفاوضات التي جرت العام الماضي.

وتتضمن هذه الحزمة راتبه الأساسي، ومكافآت الأداء، إضافة إلى مكافأة تجديد العقد، وهو أمر لم يُمنح لأي لاعب عند توقيع عقد جديد.

ويرى وكلاء فينيسيوس أن خيار مكافأة التوقيع، والتي حصل عليها مبابي وديفيد ألابا عند انضمامهما إلى النادي كلاعبين أحرار، هو حلٌّ لتأمين أرباح أعلى في نادٍ ذي سلّم رواتب صارم للغاية.

ويطالب البرازيلي ريال مدريد منذ أشهر بمساواة راتبه على الأقل مع راتب كيليان مبابي، اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، والذي يتجاوز 30 مليون يورو، بما في ذلك راتبه، ومكافأة التوقيع الكبيرة (150 مليون دولار موزعة على 5 سنوات)، ورغم إمكانية موافقة ريال مدريد على زيادة راتب فينيسيوس كما طلب، إلا أنهم لن يصلوا إلى المبلغ الذي يطالب به اللاعب.

وكان ريال مدريد قد فكر في بيع فينيسيوس هذا الصيف في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، لكن فلورنتينو بيريز لا يؤيد هذا السيناريو. وتشير التقارير إلى أن رئيس النادي يعتبر تجديد عقد اللاعب البرازيلي أولوية قصوى، ويعتزم قيادة المفاوضات شخصياً لضمان الحصول على عقد جديد.

وتتمثل استراتيجية ريال مدريد في ضمان تجديد عقد فينيسيوس قبل كأس العالم 2026. وإلا فقد النادي فرصة بيعه هذا الصيف، وقد يبدأ اللاعب الموسم المقبل وهو على وشك أن يصبح لاعباً حراً، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2027 وهو ما لا يرغب مجلس الإدارة في تحمُّله.