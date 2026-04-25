أرسنال ضد نيوكاسل: هل يستطيع المدفعجية استعادة صدارة البريميرليج؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف فريق أرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تجاوزه مانشستر سيتي في سباق لقب البريميرليج، ويبقى السؤال: كيف سيتعامل المدفعجية مع الضغط؟.

ولم يتصدر فريق بيب جوارديولا جدول ترتيب الدوري منذ أغسطس، حيث أمضى أرسنال 209 يوماً في صدارة جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، في حين أمضى مان سيتي 6 أيام فقط.

وعاد سيتي لصدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف المسجلة، بعدما فاز على مضيفه بيرنلي، بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي. ورغم ذلك لا تزال شبكة «أوبتا» تمنح أرسنال فرصة بنسبة 65.5% للفوز باللقب.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال، بنسبة 68.4%، في المقابل، لا تتجاوز نسبة فوز نيوكاسل خارج أرضه 14%، بينما بلغت نسبة التعادل 17.6%.

أما عن تاريخ مواجهات الفريقين، فقد حقق أرسنال فوزاً صعباً بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين أواخر سبتمبر، ويمنح هذا الفوز المدفعجية فرصة تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على نيوكاسل للمرة الأولى منذ موسم 2020 -2021.

ولم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 13 مباراة له خارج أرضه في البريميرليج أمام أرسنال (تعادل واحد، 12 خسارة)، ولم يسجّل سوى هدف واحد في آخر 9 زيارات.

ويحتاج أرسنال أيضاً إلى هدف واحد فقط ليسجل 100 هدف في مرمى نيوكاسل في الدوري، حيث سجّلوا 100 هدف ضد إيفرتون ووست هام وتوتنهام وأستون فيلا، ويمكن أن يكونوا الفريق الثالث الذي يصل إلى 100 هدف ضد 5 خصوم مختلفين في البطولة، بعد مانشستر يونايتد (6) وليفربول (5).

وعلى ميكيل أرتيتا أن يمحو ذكريات شهر أبريل السيئة، ففي عهد المدرب الإسباني، كان هذا الشهر هو الأقل من حيث معدل النقاط لكل مباراة في الدوري (بعد لعب 5 مباريات أو أكثر)، حيث حصد أرسنال 40 نقطة في 27 مباراة (1.48 نقطة).

وفي الواقع، 18% من هزائم أرسنال في الدوري تحت قيادة أرتيتا كانت في شهر أبريل (9 من أصل 51). وخسر أرسنال 4 من آخر 6 مباريات له في جميع المسابقات (فوز واحد وتعادل واحد)، وهو عدد يفوق مجموع خسائره في مبارياته الـ 52 السابقة مجتمعة (39 فوزاً و10 تعادلات و3 هزائم).

وبعد هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام بورنموث ومان سيتي، قد يخسر أرسنال 3 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ أبريل 2022.

وفي المقابل، لم يَفُز نيوكاسل منذ منتصف مارس، عندما تغلّب على تشيلسي 1-0 خارج أرضه، وخسر مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري 2-1 أمام سندرلاند (على أرضه)، وكريستال بالاس (خارج أرضه)، وبورنموث (على أرضه).

ويدرك أرسنال أنه قادر على زيادة الضغط على إيدي هاو، حيث خسر فريقه 8 مباريات من آخر 11 مباراة له في الدوري (فاز في 3 منها)، ولم يخسر أي فريق أكثر من نيوكاسل منذ بداية هذه السلسلة في 25 يناير.