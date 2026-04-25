شرطة دبي واتحاد المبارزة يبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، ورئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي، وبحث آفاق تطوير رياضة المبارزة، ودعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقل القدرات الرياضية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من المحاور المتعلقة بتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم الحراك الرياضي الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المتخصصة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال إعداد الرياضيين وتأهيل الكفاءات الوطنية.

كما ناقش الجانبان أهمية ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية، ودورها في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، مؤكدين أن الرياضة أصبحت أداة فاعلة في ترسيخ القيم الإيجابية، ونشر روح الانضباط والتنافس الشريف، وتحفيز الأجيال الجديدة على تبنِّي أسلوب حياة صحي ومتوازن.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال اللقاء، حرص شرطة دبي على دعم مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من إيمانها بدور الرياضة في تنمية الطاقات البشرية، وتعزيز القيم المؤسسية القائمة على التميز والانضباط والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية يُمثل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وصناعة بيئة محفزة للإبداع والنجاح.

وأضاف معاليه أن شرطة دبي تواصل تبني المبادرات النوعية التي تسهم في دعم المجتمع، وتمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في مختلف الرياضات، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويعزّز من تنافسيته وريادته في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالدور الرائد الذي تقوم به شرطة دبي في خدمة المجتمع، وبجهودها المستمرة في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، مؤكداً أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة يشكّل قيمة مضافة تسهم في الارتقاء برياضة المبارزة وتوسيع قاعدة ممارسيها واستقطاب المواهب الواعدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة وكفاءات وطنية قادرة على تحقيق إنجازات نوعية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات المؤسسية، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة والابتكار الرياضي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة، ويُعزّز مسيرة الإنجازات الوطنية في القطاع الرياضي، ويرسّخ حضور دولة الإمارات في مختلف المحافل القارية والدولية.