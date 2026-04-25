مانشستر يونايتد يراقب لياو في قمة ميلان ويوفنتوس

25 ابريل 2026 18:40


معتز الشامي (أبوظبي)
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تحركات جادة من جانب نادي مانشستر يونايتد لمتابعة النجم البرتغالي رافائيل لياو، خلال المواجهة المرتقبة بين فريقه ميلان أمام يوفنتوس، في الدوري الإيطالي.
وذكرت صحيفة توتو سبورت أن إدارة النادي الإنجليزي قررت إرسال كشافيها لمتابعة اللاعب عن قرب في لقاء سان سيرو، في ظل رغبتها في تدعيم الخط الهجومي بعناصر مميزة خلال الموسم المقبل. وأكدت الصحيفة أن لياو يُعد من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة «الشياطين الحمر»، خاصة مع قدراته الفردية الكبيرة وسرعته العالية.
وأشار التقرير إلى أن اتصالات أولية قد جرت بالفعل بين مانشستر يونايتد ومحيط اللاعب، في إطار استكشاف إمكانية التعاقد معه، دون أن تصل المفاوضات إلى مراحل متقدمة حتى الآن. وفي المقابل، لا يقتصر الاهتمام على النادي الإنجليزي، حيث يدخل برشلونة أيضاً ضمن قائمة الأندية الراغبة في ضم الجناح البرتغالي، مع وجود تواصل مبدئي مع ممثليه.
وعلى صعيد الأداء، مر لياو بموسم متباين مع ميلان، بعدما تم توظيفه في مركز المهاجم الصريح ضمن خطة تعتمد على ثلاثة مدافعين وخمسة لاعبي وسط، وهو ما أبعده عن مركزه المفضل كجناح أيسر، وأثر على مردوده الفني داخل المباريات. ورغم ذلك، تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال 27 مباراة في مختلف المسابقات.
ومن جانبها، كشفت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن إدارة ميلان لا تمانع في دراسة العروض المقدمة لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن عرضًا بقيمة 50 مليون يورو قد يكون كافيًا لإتمام الصفقة.
وبين اهتمام الأندية الكبرى واستعداد ميلان للتخلي عن نجمه، يبدو أن رافائيل لياو سيكون أحد أبرز عناوين سوق الانتقالات الصيفية، في ظل المنافسة المحتدمة على خدمات اللاعب.

