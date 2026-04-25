السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أستون فيلا يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
25 ابريل 2026 18:56

 


لندن (أ ف ب)
سقط أستون فيلا أمام مضيفه فولهام 0-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مانحاً ليفربول الخامس فرصة انتزاع المركز الرابع منه إذا تخطى ضيفه كريستال بالاس لاحقاً.
ويدين فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لظهيره الأيسر راين سيسينيون صاحب هدف المباراة (43).
ورفع فولهام العائد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة وتعادل تواليا، رصيده إلى 48 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر ومبتعداً بفارق نقطة عن السابع الذي يحتله بورنموث، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة قارية.
في المقابل، تلقى أستون فيلا خسارة أولى أمام فولهام بعد سلسلة إيجابية قوامها ستة انتصارات تواليا عليه، فتجمّد بذلك رصيده عند 58 نقطة في المركز الرابع، مانحا ليفربول الخامس ب55 نقطة، فرصة تخطيه بفارق الأهداف إذا فاز لاحقاً.
وتلقى أستون فيلا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، وذلك قبل خمسة أيام من مواجهة مواطنه ومضيفه نوتنغهام فوريست في ذهاب نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليج».

أخبار ذات صلة
ليفربول يكسرعقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي
تعرّف على الفرق الأكثر فوزاً في ملعب ويمبلي الجديد
استون فيلا
فولهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
ليفربول يكسرعقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي
الرياضة
ليفربول يكسرعقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي
اليوم 20:10
"الفارس الشهم 3" تنظم عرسا جماعيا  لـ300 عريس وعروس في غزة
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تنظم عرسا جماعيا  لـ300 عريس وعروس في غزة
اليوم 20:00
شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي
الرياضة
شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي
اليوم 19:45
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
التعليم والمعرفة
انطلاق الدورة الـ41 لمعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
اليوم 19:27
ماكرون ورئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
ماكرون: هدفنا إعادة فتح كاملة لمضيق هرمز
اليوم 19:16
