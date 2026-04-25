أستون فيلا يسقط أمام فولهام في الدوري الإنجليزي



لندن (أ ف ب)

سقط أستون فيلا أمام مضيفه فولهام 0-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مانحاً ليفربول الخامس فرصة انتزاع المركز الرابع منه إذا تخطى ضيفه كريستال بالاس لاحقاً.

ويدين فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا لظهيره الأيسر راين سيسينيون صاحب هدف المباراة (43).

ورفع فولهام العائد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمة وتعادل تواليا، رصيده إلى 48 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر ومبتعداً بفارق نقطة عن السابع الذي يحتله بورنموث، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة قارية.

في المقابل، تلقى أستون فيلا خسارة أولى أمام فولهام بعد سلسلة إيجابية قوامها ستة انتصارات تواليا عليه، فتجمّد بذلك رصيده عند 58 نقطة في المركز الرابع، مانحا ليفربول الخامس ب55 نقطة، فرصة تخطيه بفارق الأهداف إذا فاز لاحقاً.

وتلقى أستون فيلا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، وذلك قبل خمسة أيام من مواجهة مواطنه ومضيفه نوتنغهام فوريست في ذهاب نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليج».