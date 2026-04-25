شباب الأهلي يخطر «الآسيوي» رسمياً بالاستمرار في تصعيد أزمة نصف النهائي

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت مصادر وثيقة بملف أزمة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاباً رسمياً من نادي شباب الأهلي يطلب الحصول على حيثيات قرار لجنة الانضباط برفض احتجاج الفريق، حول هدف التعادل الملغي أمام الفريق الياباني.

وكانت اللجنة قد أصدرت قرارها الخميس الماضي، بتأييد قرار الحكم بإلغاء الهدف، ورفض احتجاج شباب الأهلي، دون توضيح لحيثيات القرار الذي لم يتم تسليمه للفريق القانوني حتى يبني دفوعاته أمام لجنة الاستئناف على القرار، في سابقة لآليات عمل اللجان القضائية في الاتحاد القاري، والتي عادة ما تصدر قرارها مسبباً مع حيثيات موضعة لأسباب صدوره.

وهو ما أثار موجة من الانتقادات لاسيما بين أنصار فريق شباب الأهلي، في ظل وحدة الآراء التحكيمية المحايدة، التي أكدت أن إلغاء الهدف قرار يخالف القانون ويستوجب إعادة المباراة.

وأكدت دائرة التقاضي بالاتحاد الآسيوي تلقي القرار عبر الرد على رسالة النادي بطلب الحيثيات صباح اليوم، رغم أن الفريق القانوني كان قد أرسل طلب الحصول على الحيثيات عقب صدور القرار بأقل من 30 دقيقة مساء أمس الأول الخميس.

ووفق رسالة الاتحاد الآسيوي، ستصدر الحيثيات خلال 10 أيام، بينما قررت شركة الكرة بالنادي، التمسك بحقها في الاستمرار في مسار التصعيد تمسكاً بحقوق ممثل الكرة الإماراتية، حيث يتم التواصل بين أفراد الفريق القانوني داخل النادي وأيضاً الفريق الإيطالي الذي يتولى العمل على القضية، لتحضير مذكرة للرد على الحيثيات المنتظرة، ومن ثم تقديمها للجنة الاستئناف وانتظار قرارها.

ورغم التوقعات بأن قرار تأجيل تسليم الحيثيات تم لمنع تعطيل إقامة النهائي القاري، حال تم الإسراع في الفصل بالاستئناف، عبر قرار يمكن استخراجه من محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، إلا أن إدارة شركة الكرة بالنادي، قررت الاستمرار في القضية حتى التصعيد الخارجي في محكمة كاس بسويسرا.