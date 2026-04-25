السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ليفربول يكسر عقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي

25 ابريل 2026 20:10


ليفربول (د ب أ) 
انتزع ليفربول ثلاث نقاط ثمينة بالفوز 3 / 1 على ضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، تقدم ليفربول بهدفين في الشوط الأول سجلهما ألكسندر إيزاك وأندرو روبرتسون في الدقيقتين 35 و40 من المباراة التي أقيمت على ملعب «آنفيلد».وقلص فولهام الفارق بهدف وحيد مثير للجدل سجله دانيال مونيوز في الدقيقة 71 قبل أن يوسع فلوريان فيرتز الفارق مجددًا بهدف ثالث في الدقيقة 95.
حقق ليفربول فوزه الثالث توالياً ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف عن أستون فيلا خامس الترتيب الذي خسر أمام فولهام بهدف في وقت سابق اليوم السبت.
كما كسر ليفربول عقدة كريستال بالاس الذي تفوق عليه في ثلاث مباريات بالمسابقات المحلية هذا الموسم.
وتلقى كريستال بالاس أيضًا خسارته الأولى في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

