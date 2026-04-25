365 يكتب التاريخ. ويتوج بلقب «كأس الاتحاد»

365 يكتب التاريخ. ويتوج بلقب «كأس الاتحاد»
25 ابريل 2026 21:09

 
معتصم عبدالله (دبي)


حقق فريق 365، بطل دوري الدرجة الثانية لموسم 2025-2026، إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب كأس الاتحاد لكرة القدم، عقب فوزه على حتا ممثل دوري الدرجة الأولى بركلات الترجيح 4-1، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.
وجري تتويج الفريق الفائز بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، والشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي 365، ومحمد علي بن خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.
تقدم حتا في الشوط الأول بهدف جويلهرم كاسترو في الدقيقة 31، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلاً خطأ دفاعياً، لينهي «الإعصار» النصف الأول متقدماً.
وفي الشوط الثاني، عاد 365 إلى أجواء المباراة بعدما حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم أنس النوساني، ترجمها القائد الإسباني أليخاندرو بوزويلو بنجاح إلى هدف التعادل في الدقيقة 54، لتستمر النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح 365 بنتيجة 4-1، حيث سجل للفائز كل من جيسيس مانويل، وتوبياس رافائيل، والحارس ماتكو أويرادوفيتش، وأليخاندرو بوزويلو، فيما سجل لحتا لوكاس سوزا، وأهدر كل من صاموئيل روزا وشيفيت شيفيتي.
وأدار المباراة طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري (حكم ساحة)، وعاونها أمل جمال (مساعد أول)، وعذاري الحمادي (مساعد ثانٍ)، وخلود الزعابي (حكم رابع).
ويُعد تتويج 365 تتويجاً لمسيرة استثنائية في البطولة، بعدما واصل الفريق مفاجآته بإقصاء عدد من فرق دوري الدرجة الأولى، ليجمع بين إنجاز الصعود إلى دوري الأولى والتتويج بالكأس في موسم واحد.
وتعود بطولة «كأس الاتحاد» إلى الواجهة هذا الموسم بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة ومنح أندية الهواة فرصاً أكبر للاحتكاك الرسمي، حيث شهدت النسخة الحالية مشاركة 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام أندية دوري الدرجة الأولى في الأدوار الإقصائية.

 

أخبار ذات صلة
يونايتد يعزّز الصدارة والحصن يواصل المطاردة في «دوري الأولى»
«حتا» و«365» يطاردان حلم «كأس الاتحاد» على استاد آل مكتوم


عانت البطولة في نسخها السابقة من غياب الاستقرار على مستوى النظام، إذ شهدت تغييرات متكررة في آلية تنظيمها، حيث انطلقت بمشاركة أندية الصف الأول، قبل أن تتحول في حقبة الاحتراف، بدءاً من موسم 2008 - 2009، إلى مسابقة مخصصة لأندية دوري الدرجة الأولى، وأُقيمت خمس نسخ توزعت ألقابها بين أندية دبي (2009 - 2010 و2014 - 2015)، وعجمان (2010 - 2011 و2015 - 2016)، والظفرة (2011 - 2012).

«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
الرياضة
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
اليوم 23:16
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
الرياضة
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
اليوم 23:08
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
اليوم 23:06
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
الرياضة
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:56
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
الرياضة
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
اليوم 22:52
