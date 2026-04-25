السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مدرب ليفربول يثير الغموض حول خطورة إصابة محمد صلاح

25 ابريل 2026 21:52


ليفربول (د ب أ)
أثار آرني سلوت مدرب ليفربول الغموض حول إصابة محمد صلاح نجم الفريق خلال مواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصرح عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «ما حدث لصلاح هو جزء من قصتنا هذا الموسم، فوز جديد، وإصابة جديدة، ولكن من السابق لأوانه تحديد قوة الإصابة، ولكننا جميعاً نعرف صلاح وأن خروجه من الملعب لا يحدث إلا لسبب صعب».
أضاف المدرب الهولندي «خروج صلاح من الملعب مؤشر على أمر ما، وسننتظر لمعرفة خطورة الإصابة».
وغادر صلاح أرضية الملعب بعد مرور 59 دقيقة متأثراً بإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك مكانه الهولندي جيريمي فريمبونج أثناء تقدم ليفربول بنتيجة 2/ صفر.
وتطرق سلوت للحديث عن الفوز 3/ 1 على كريستال بالاس، قائلاً «لقد توترت المباراة بسبب هدف المنافس، لا أعتقد أننا نستحق أن يدخل مرمانا هدفاً بهذه الطريقة، وكان كريستال بالاس متماسكاً بعكس نتيجة المباراة حينها».
وتساءل «هل توجد مباراة لنا لا نتحدث فيها عن جدل تحكيمي؟».
وأشار «لقد سبق أن تعرضنا لمواقف مماثلة بأن يستكمل المنافس المباراة أثناء سقوط أحد لاعبينا، لقد سقط ماك أليستر على الأرض واحتاج إلى خمس غرز، ولكن لاعبي مانشستر يونايتد استكملوا اللعب، لا ألومهم، ولكن كان على الحكم إيقاف اللعب».
واستطرد «التظاهر بالإصابة سيصبح حيلة لإيقاف اللعب، لقد حدث ذلك أربع مرات خلال مباراة اليوم، وبالنسبة لمونيوز لاعب كريستال بالاس، فإنه في حالات أخرى يتوقف اللاعب وحالات أخرى يتم تسجيلها».
واختتم آرني سلوت «لن ألوم مونيوز بقدر ما ألوم الحكم».
وسجل كريستال بالاس هدفه الوحيد أثناء سقوط فريدي ودمان حارس ليفربول على الأرض متأثرًا بإصابة في الركبة، مما أثار اعتراض لاعبي ليفربول وسلوت، ولكن تم احتساب الهدف.

أخبار ذات صلة
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
ليفربول يكسر عقدة كريستال بالاس ويقفز للمربع الذهبي
محمد صلاح
ليفربول
أرني سلوت
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
الرياضة
«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
اليوم 23:16
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
الرياضة
الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة
اليوم 23:08
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي
اليوم 23:06
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
الرياضة
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:56
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
الرياضة
أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي
اليوم 22:52
