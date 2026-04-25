أرسنال يكسب نيوكاسل ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

تنفّس أرسنال الصعداء واستعاد صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه غير المقنع على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 السبت في المرحلة الـ 34 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان أرسنال الذي خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري، وخسر نهائي كأس الرابطة وخرج من ربع نهائي كأس إنكلترا، فقد الصدارة بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 1-0 في مباراة مقدّمة الأربعاء، لكنه أعاد فارق النقاط الثلاث (73-70) مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي يمتلك مباراة مؤجلة مع كريستال بالاس.

ويدين فريق الإسباني ميكل أرتيتا إلى إيبيريتشي إيزي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (9)، لكنه خرج في الشوط الثاني متأثراً بإصابة.

ولم يكن فوز «المدفعجية» مقنعاً خاصة في الشوط الثاني أمام ضيف خسر مبارياته الأربع الماضية في مختلف المسابقات وتلقت شباكه هدفين على الأقل في كلّ منها.

ويبقى أمام أرسنال الذي يواجه أتلتيكو مدريد خارج أرضه الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أربع مباريات أمام فولهام، وست هام، بيرنلي وبالاس.

ووضع إيزي أرسنال في المقدّمة بتصويبة قوية جميلة من على مشارف المنطقة إلى يمين المرمى (9).

ومنع الحارس الإسباني دافيد رايا لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي من التعديل بتصديه لتصويبته القوية من خارج المنطقة (30) في أبرز فرص نيوكاسل.