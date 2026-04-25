السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا

25 ابريل 2026 22:56

لندن (أ ف ب)

أبقى مانشستر سيتي على حلمه بتكرار إنجاز 2019 وإحراز الثلاثية المحلية، بتأهله إلى نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم لمرة رابعة تواليا في إنجاز أول من نوعه وخامسة عشرة في تاريخه، بفوزه الشاق في نصف النهائي على ساوثمبتون من المستوى الثاني 2-1 اليوم السبت على «ويمبلي» في لندن.
ولم يكن الفوز على ساوثمبتون سهلاً، بل وجد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا نفسه متخلفا في الدقيقة 79، قبل أن يرد بهدفي البديل جيريمي دوكو والإسباني نيكو غونساليس من مسافة بعيدة.
وسبق لسيتي أن حسم لقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال 2-0، كما يتصارع مع الأخير على لقب الدوري الممتاز، ما يجعل فريق جوارديولا متحفزاً لتكرار سيناريو 2019 حين توج بالثلاثية المحلية قبل أن يحقق في 2023 ثلاثية أكثر أهمية بإحرازه دوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز وكأس إنكلترا.
ويعود سيتي إلى «ويمبلي» في 16 مايو لمواجهة الفائز من مباراة الغد بين تشلسي وليدز يونايتد، على أمل استعادة اللقب الذي توج به عام 2023 للمرة السابعة في تاريخه، قبل أن يخسر نهائي العامين التاليين أمام وصيفه في العام السابق جاره مانشستر يونايتد وكريستال بالاس توالياً.
في المقابل، انتهت مغامرة ساوثمبتون الذي توّج بالكأس مرة واحدة فقط في موسم 1975 - 1976، وفشل في تكرار ما حققه في ربع النهائي حين أقصى أرسنال (2-1) بعدما تجاوز في الدور الذي سبقه فولهام (1-0).

