«الفارق 6 نقاط».. سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

استغل باريس سان جيرمان تعادل ملاحقه لنس بأفضل طريقة، وابتعد بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بست نقاط، بعد فوزه الكبير على مضيفه أنجيه بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والثلاثين.

ورفع الفريق الباريسي الذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 69 نقطة بفارق ست نقاط مع لنس الذي وقع في فخ التعادل مع بريست 3-3 أمس الجمعة.

وتبقى أمام فريق العاصمة أربع مباريات، من بينها مواجهة مع لنس في المرحلة قبل الأخيرة؛ بهدف حسم اللقب الخامس توالياً في «ليج1»، الرابع عشر في تاريخه، والثاني عشر في حقبة الإدارة القطرية.

وعلى الرغم من أن المدرب الإسباني لويس إنريكي أراح عدداً من لاعبيه الأساسيين مثل عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفارتسخيليا، بسط فريقه سيطرته على مضيفه، وافتتح التسجيل باكراً عبر الكوري الجنوبي كانج -إن لي بعدما تابع كرة تهادت أمامه إثر تصدي الحارس الروسي ماتفي سافونوف لتسديدة المغربي أشرف حكيمي (7).

وأضاف سيني مايولو الثاني بعدما انسلّ بين المدافعين مستغلاً تمريرة البرازيلي لوكاس بيرالدو ليواجه سافونوف ويضع الكرة في مرماه (39).

وأنهى بيرالدو الأمور بالثالث برأسية إثر كرة لعبها لي من ركنية (52)، قبل أن يُطرد زميله البرتغالي جونسالو راموش بعد نيله بطاقة صفراء ثانية (74).

وبخسارته الرابعة في آخر ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، تجمّد رصيد أنجيه عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر.

وقاد الأوكراني رومان ياريمتشوك فريقه ليون إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً وفكّ شراكة المركز الثالث موقتا مع ليل، بتسجيله هدفين في الفوز على ضيفه أوكسير 3-2.