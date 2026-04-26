الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«عمومية» آسيا لكرة القدم في ضيافة فانكوفر

26 ابريل 2026 10:00

 
فانكوفر (د ب أ)

تتجه أنظار أسرة كرة القدم القارية إلى مدينة فانكوفر الكندية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تنعقد أعمال الجمعية العمومية السادسة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026.
ويحتضن مركز فانكوفر للمؤتمرات هذا الاجتماع المحوري، الذي سيشهد التصويت على البيانات المالية المدققة وتقرير المدققين لعام 2025، وهو العام الذي حقق فيه الاتحاد الآسيوي نجاحاً لافتاً بتنظيم 16 بطولة، برزت من بينها مسابقات الأندية بحلتها الجديدة والمبتكرة.
كما سيصوت الأعضاء، سواء الحاضرين في المدينة الكندية أو المشاركين عبر الاتصال المرئي، على ميزانية الاتحاد لعامي 2027 و2028، والتي تركز في جوهرها على استثمارات استراتيجية عالية التأثير، بما يواكب رؤية الاتحاد وطموحاته المستقبلية.
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عرضاً شاملاً لبرامج الاتحاد الرائدة في مجالات التعليم والتطوير الفني والتحكيم.
ويسلط الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على تماسك ومرونة الاتحادات الوطنية الأعضاء في مواجهة التحديات، مع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.

