«الحبتور» يتوج بطلاً لدوري البولو و«بنسالي وذئاب دبي» وصيفاً

«الحبتور» يتوج بطلاً لدوري البولو و«بنسالي وذئاب دبي» وصيفاً
26 ابريل 2026 10:30

 
دبي (الاتحاد)

توج فريق الحبتتور بطلاً لدوري الحبتور لموسم بولو 2025 - 2026 «مسك ختام البولو» بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق «بنسالي وذئاب دبي» بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة من خمسة أشواط، تخللتها لمحات فنية ومهارات فائقة من الفريقين.
سبق الختام مباراة استعراضية بين فريقين من أكاديمية الحبتور باللونين الأبيض والأسود، ونجح الفريق الأبيض في الفوز بالمباراة بثلاثية نظيف.
مثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور، وخلف محمد الحبتور، وحيدر بنجاش جيلرمو كوينتو، بينما مثل فريق «منتخب ذئاب دبي وبنسالي» كل من حبتور الحبتور وريتشي بنسالي وباولو مانكا وميجيل ديليا.
بادر «منتخب بنسالي والذئاب» بالتسجيل، ليرد عليه فريق الحبتور بهدفين تباعاً منهياً الشوط الأول بالتقدم بهدفين لهدف واحد، وفي الشوط الثاني يضيف كل فريق هدفاً آخر لرصيده، ويتقدم «الحبتور» في الشوط الثالث، ثم يدرك «منتخب بنسالي والذئاب» التعادل، لينتهي الشوط الثالث بأربعة هداف لكل منهما.
وفي الشوط الرابع، يلعب الفريقان بحذر شديد، وينحصر اللعب وسط الملعب، ومع صافرة الحكم ينجح «الحبتور» في خطف هدفه السادس، أما الشوط الخامس والأخير فقد شهد ثلاثة أهداف، حيث نجح منتحب بنسالي والذئاب في إحراز هدفه الخامس والأخير والذي إدرك به التعادل، إلا أن هذا الهدف أثار حفيظة فريق الحبتور الذي أغار على الذئاب مرتين أحرز منهما خلف «الحبتور» هدفين، لتنتهي المباراة بتقدم فريق الحبتور بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف لـ «منتخب بنسالي والذئاب».
وعقب المباراة قام لوكاس، مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق الحبتور البطل، وتكريم فريق «منتخب بنسالي والذئاب» وفريقي الأكاديمية إلى جانب تكريم نجم منتخب بنسالي والذئاب بولو مانكا لفوزه بجائزة افضل لاعب فيما حصل المهر أورتيجا «بنسالي» على جائزة أفضل خيل.

البولو
اتحاد البولو
فريق الحبتور للبولو
منتجع الحبتور للبولو
