بعد اتساع الفارق إلى 11 نُقطة.. هل يُحطّم «البارسا» رقم «2012-2013» القياسي؟

عمرو عبيد (القاهرة)

رفع برشلونة الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نُقطة، فوق قمة «الليجا»، بعد فوزه على خيتافي وتعادُل «الريال» مع بيتيس، ليصل رصيد «البارسا» في الصدارة إلى 85 نُقطة، مُقابل 74 لمُلاحقه، الذي يواصل الابتعاد عن المُنافسة جولة تلو الأخرى، ورُبما يُساهم في انتهاء النُسخة الحالية، بفارق «قياسي» غير مسبوق في القرن الحالي.

صحيح أن فارق الـ11 نُقطة الحالي، إذا استمر حتى نهاية البطولة، سيدخل ضمن قائمة «قياسية»، عبر نُسخ الدوري الإسباني التي أقيمت في القرن الـ21، إلا أنه يبتعد خُطوات معدودة فقط، عن الفارق الأكبر على الإطلاق في الحقبة الحديثة، والغريب أنه تحقّق في موسم «الـ100 نُقطة» السابق لبرشلونة، وهو الحصاد الذي يسعى إليه ويُطارده «بارسا فليك» حالياً، في مفارقة غريبة.

وكان موسم 2012-2013 قد شهد تتويج برشلونة بلقب «الليجا»، بأكبر فارق بين البطل والوصيف في القرن الحالي، عندما جمع 100 نُقطة، مقابل 85 لريال مدريد أيضاً، بفارق 15 نُقطة، يليه موسم 2017-2018، الذي أنهاه «البارسا» بطلاً بفارق 14 نُقطة عن أتلتيكو مدريد «الوصيف»، عندما حصد «البلوجرانا» 93 نُقطة، مقابل 79 لـ«الأتليتي».

وبين 7 مواسم سابقة في القرن الـ21، انتهت لمصلحة البطل المُتوّج بفارق 10 نقاط أو أكثر عن «وصيفه»، يحتفظ برشلونة لنفسه بـ5 منها، فبجانب موسمي 2012-2013 و2017-2018، نجح «العملاق الكتالوني» في التتويج بنُسخة 2005-2006، بفارق 12 نُقطة عن ريال مدريد، ثم 2018-2019 بفارق 11 نُقطة عن «الأتليتي»، و2022-2023 بفارق 10 نقاط عن «الريال» مرة أخرى.

أمام «الملكي»، فكان من نصيبه مقعدان في تلك القائمة، حيث حصد لقب «الليجا 2021-2022» بفارق 13 نُقطة عن صاحب المركز الثاني، مقابل 10 نقاط في نُسخة 2023-2024، وفي كل مرة كان «البارسا» الوصيف، كما تبادل «العملاقان» فارق الـ9 نقاط بينهما، بطلاً ووصيفاً، إذ فاز برشلونة بلقب 2008-2009 برصيد 87 نُقطة، مقابل 78 لريال مدريد، الذي تُوّج في 2011-2012 بـ100 نُقطة، مقابل 91 لـ«البلوجرانا».