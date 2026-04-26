خوان جارسيا يُعيد «الهيبة» إلى مرمى برشلونة في «الليجا»



عمرو عبيد (القاهرة)

خرج خوان جارسيا بشباك برشلونة خالية من الأهداف، للمرة الـ 14 في الموسم الحالي من «الليجا»، خلال 27 مباراة، دافع فيها عن «عرين البلوجرانا» بالبطولة الإسبانية، مُحقّقاً نسبة نجاح تقترب من 52%، ليُعيد «الهيبة» إلى مرمى «البارسا» محلياً، بعد سنوات من التذبذب والتراجع الكبير.

ومع الوضع في الاعتبار طريقة لعب هانسي فليك، التي وُصِفَت كثيراً بـ «الانتحارية»، نظراً للدفاع المُتقدّم بجنون والاعتماد على مصيدة التسلل، «السلاح ذو الحدّين»، فإن خروج جارسيا بـ 14 «كلين شيت» في «الليجا»، يُعد رقماً «كبيراً» بالتأكيد، لاسيما إذا أضفنا إليه تفوّقه في التصدّيات الناجحة، بنسبة تبلغ نحو 79%، على مُستوى بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى.

وبالعودة السريعة إلى حُراس مرمى برشلونة في آخر 5 سنوات، بينهم فويتشيك تشيزني، الذي لعب 6 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم ينجح في الخروج من أيها بـ «شباك نظيفة»، في حين أنه حرس مرمى «البارسا» 15 مرة في النُسخة السابقة من «الليجا»، وحافظ على مرماه خالياً من الأهداف في 8 منها، بنسبة 53%، لكن فارق عدد المباريات يُرجّح كفة جارسيا بالطبع.

وفي الموسم الماضي، كان هُناك تير شتيجن أيضاً، الذي خرج بـ «كلين شيت» واحد من 8 مباريات، بنسبة نجاح 12.5%، مقابل 20% لإيناكي بينيا، الحارس السابق للفريق، بـ 3 مباريات نظيفة الشباك من إجمالي 15، أما في نُسخة 2023-2024، وتحت قيادة تشافي، فلم تكن هُناك «مُغامرات تكتيكية» مثلما يحدث الآن مع فليك، ومع ذلك، خرج تير شتيجن بـ 15 «كلين شيت» من إجمالي 28 مباراة، بنسبة تقترب من حصاد جارسيا الحالي، مقابل 20% أيضاً لبينيا، بواقع مباراتين من إجمالي 10.

والحقيقة أن شتيجن لا يزال يحمل رقماً قياسياً، في تاريخ «الليجا» كلها، بالحفاظ على مرماه خالياً من الأهداف في 26 مباراة، من إجمالي 38، خلال موسم 2022-2023، بنسبة 68.4%، متساوياً مع فرانشيسكو ليانو، عملاق حراسة مرمى ديبورتيفو لا كورونيا، في تسعينيات القرن الماضي.

إلا أنها كانت «طفرة استثنائية» للحارس الألماني، الذي خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة فقط، من أصل 35، في الموسم السابق لإنجازه الكبير، 2021-2022، بنسبة 31.4%، مقابل 35.5% لموسمه 2020-2021، إذ لم تهتز شباكه في 11 مباراة أيضاً، بين 31، وكان قد سجّل نسبة 39% في نُسخة 2019-2020، حيث حافظ على مرماه بلا أهداف في 14 مباراة، من إجمالي 36 وقتها.

وخلال تلك المواسم الـ 3، خاض الحارس البرازيلي السابق لبرشلونة، نيتو، عدداً قليلاً من المباريات في «الليجا» بالطبع، حيث خرج بنسب «صفر» في موسم 2021-2022، و43% في 2020-2021، و50% في 2019-2020، علماً بأنه لعب 3 مباريات، وقبلها 7، مقابل مباراتين فقط في نُسخة 2019-2020.