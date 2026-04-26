45 مباراة تروي قصة نجاح عودة «كأس الاتحاد»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أُسدل الستار على منافسات «كأس الاتحاد» لكرة القدم لموسم 2025-2026، بنهائي مثير تُوّج خلاله فريق 365، بطل دوري الدرجة الثانية، عقب فوزه على حتا ممثل دوري الدرجة الأولى بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وحملت المباراة النهائية الرقم 45 في مشوار البطولة هذا الموسم، الذي شهد مشاركة غير مسبوقة لـ46 نادياً من مختلف الدرجات، حيث انطلقت المنافسات من الدور التمهيدي بمشاركة 31 فريقاً من الدرجتين الثانية والثالثة، قبل انضمام 15 فريقاً من دوري الدرجة الأولى إلى الأدوار الإقصائية التي أُقيمت بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وتُعد «كأس الاتحاد» خامس المسابقات الرسمية لأندية الهواة، إلى جانب دوريات الدرجات الثلاث والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما شكّلت عودتها بعد غياب دام نحو عشرة أعوام خطوة مهمة ضمن توجُّه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة وتعزيز الاحتكاك الرسمي.

وأكد عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، أن النهائي قدّم صورة مشرّفة لكرة الإمارات، مشيداً بالمستوى الفني للفريقين، وقال: «استمتعنا بمباراة جميلة عكست تطور المنافسة، ونبارك لنادي 365 التتويج، كما نثمّن الأداء الجيد لفريق حتا».

وأضاف: «الحضور الجماهيري كان لافتاً، إلى جانب التغطية الإعلامية المتميزة، وهو ما يعكس أهمية البطولة ونجاحها، كما تُمثل المسابقة إضافة إيجابية لكرة الإمارات، خاصة مع مشاركة أندية من مختلف الدرجات».

وتابع: «نتطلع إلى استمرار تطور الأندية وظهور عناصر مميزة تسهم في خدمة اللعبة وتمثيل الدولة بأفضل صورة».

من جانبه، عبّر الإسباني إينايكي بيني، مدرب 365، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن الجمع بين الصعود إلى دوري الدرجة الأولى وحصد اللقب يُمثّل ثمرة عمل متواصل، وقال: «الصعود تحقق بفضل موسم كامل من الانضباط والاستمرارية، أما هذا اللقب فهو رسالة إلهام لكل من يؤمن بأن العمل الجاد يقود إلى النجاح».

وأضاف: «نحن نادٍ حديث، وخلال فترة قصيرة نجحنا في بناء فريق مميز، أشعر بالفخر باللاعبين الذين قدّموا جهداً كبيراً وأظهروا روحاً جماعية عالية وقدرة على تحمل الضغوط».

وفي السياق ذاته، أكد الإسباني أليخاندرو بوزويلو، لاعب 365، سعادته بالتتويج، مشيراً إلى صعوبة المباراة أمام منافس قوي، وقال: «قدّمنا أداءً جيداً واستحققنا الفوز، والآن سنحتفل بهذا الإنجاز قبل التفكير في تحديات الموسم المقبل».

وتُوجت النسخة الحالية من «كأس الاتحاد» كإحدى أبرز قصص النجاح في مسابقات الهواة، بعدما جمعت بين اتساع قاعدة المشاركة، وارتفاع المستوى الفني، وظهور أندية جديدة قادرة على المنافسة وفرض حضورها في المشهد الكروي.