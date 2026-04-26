الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يُخفق في قيادة إنتر ميامي للانتصار الأول على ملعبه بالدوري الأميركي

26 ابريل 2026 11:57


ميامي (أ ب)
اكتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام نيو إنجلاند ريفولوشن، فجر اليوم الأحد، ليواصل حامل لقب الدوري الأميركي بحثه عن فوزه الأول على ملعبه الجديد في ميامي.
وسجّل إنتر ميامي تعادله الثالث دون أي فوز أو خسارة على ملعبه الجديد، في تباين ملحوظ، مقارنة بأدائه القوي خارج الديار هذا الموسم، إذ حقق خمسة انتصارات، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد.
ومع ذلك، حافظ إنتر ميامي على سجلّه خالياً من الهزائم في آخر 9 مباريات بالدوري، و11 مباراة في جميع المسابقات.
افتتح كارليس جيل التسجيل لنيو إنجلاند في الدقيقة 56 بعد استغلاله كرة تهيأت له داخل المنطقة ليسدّد من فوق الحارس داين سانت كلير، وجاء هذا الهدف بعد دقائق قليلة من إلغاء هدف لإنتر ميامي، سجّله تاديو أليندي، بداعي التسلل.
وأدرك إنتر ميامي التعادل في الدقيقة 76 عبر جيرمان بيرتيرامي، الذي استغل كرة مرتدة من الحارس مات تيرنر بعد تسديدة من لويس سواريز، ليضعها بسهولة في الشباك.
شهد اللقاء عدة محاولات من ليونيل ميسي، أبرزها في الدقيقة 38 عندما انطلق بكرة داخل المنطقة، لكنه سدّدها ضعيفة بجوار القائم، كما حاول التسجيل مباشرة من ركلة ركنية وتصدّى له تيرنر ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل إثارة الشوط الثاني.
ويتبقّى لإنتر ميامي 5 مباريات قبل توقف الدوري لمدة 7 أسابيع بسبب نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه فرق أورلاندو، تورونتو وسينسيناتي وبورتلاند وفيلادلفيا، وهي فِرق لا تملك سجلات انتصارات قوية في الوقت الحالي من الموسم.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©