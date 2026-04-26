الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
ريفر بليت يستعيد توازنه بـ«ثلاثية ألدوسيفي» في الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يستعيد توازنه بـ«ثلاثية ألدوسيفي» في الدوري الأرجنتيني
26 ابريل 2026 12:15


بوينس آيرس (د ب أ)
استعاد فريق ريفر بليت نغمة الانتصارات في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه ألدوسيفي 3/1 على استاد «مونومنتال»، ضمن الجولة السادسة عشرة.
الفوز جاء ليداوي جراح ريفر بليت بعد الهزيمة في مباراة «السوبر كلاسيكو» أمام بوكا جونيورز، ليرفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة ويقفز للمركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة خلف إنديبندينتي ريفادافيا المتصدر.
بدأ فريق المدرب تشاتشو كوديت التسجيل في الدقيقة 38 عبر جيوليانو جالوبو، ومع رغبة ألدوسيفي في العودة، نجح توماس فرنانديز في إدراك هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 71، لكن ريفر بليت استعاد زمام المبادرة في آخر ربع ساعة، حيث سجّل فاكوندو كوليديو الهدف الثاني، قبل أن يختتم الشاب كيندري بايز الثلاثية في اللحظة الأخيرة من اللقاء.
بهذه النتيجة، تأزّم موقف ألدوسيفي الذي ظل بلا أي فوز في المسابقة، محتلاً المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليظل غارقاً في منطقة الهبوط.
وينتظر ريفر بليت مواجهة قارية هامة يوم الخميس المقبل أمام براجانتينو البرازيلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، قبل أن يختتم المرحلة المنتظمة من الدوري المحلي بمواجهة أتلتيكو توكومان.

ريفر بليت
نادي ريفر بليت
بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم
بوكا جونيورز
