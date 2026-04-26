ساو باولو يعبر ميراسول بصعوبة وينضم لكبار الدوري البرازيلي

26 ابريل 2026 12:08


ساو باولو (د ب أ)
حقق فريق ساو باولو فوزاً ثميناً على ميراسول 1/صفر في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على استاد «برينكو دي أورو» بمدينة كامبيناس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
هذا الانتصار جاء ليعطي متنفساً للمدرب روجر ماتشادو، ويخفّف من حدّة الضغوط التي حاصرته مؤخراً بسبب تذبذب النتائج.
سجّل لوسيانو هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية متقنة، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من وينديل.
ورغم سيطرة ساو باولو الهجومية التي ترجمتها 16 تسديدة طوال المباراة، لكن تسديدة واحدة فقط هي التي نجحت في الوصول إلى الشباك، وكانت كافية لحصد النقاط الثلاث.
من جانبه، لم يكن ميراسول خصماً سهلاً، حيث شكّل خطورة مستمرة بفضل تحركات الظهير الأيسر رينالدو، الذي كان مفتاح اللعب الأبرز للفريق. ومع ذلك، عانى الفريق من غياب الفعالية الهجومية أمام المرمى، حيث أهدر الثنائي أندريه لويس وتيكينيو سواريز فُرصاً محقّقة للتسجيل، لتنتهي المباراة بخسارة فريقهم وخروجه خالي الوفاض.
ورفع ساو باولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف فلامنجو الوصيف وفلومينينسي صاحب المركز الثالث، وبفارق ست نقاط خلف بالميراس المتصدر.
ويلتقي بالميراس مع مضيفه براجانتينو وفلامنجو مع مضيفه أتلتيكو مينيرو وفلومينينسي مع ضيفه تشابيكوينسي فجر الاثنين.
وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها، فاز كروزيرو على مضيفه ريمو1/صفر وتعادل باهيا مع ضيفه سانتوس 2/2 وبوتافوجو مع ضيفه إنترناسيونال بالنتيجة ذاتها.

أخبار ذات صلة
ساو باولو يُهدر فرصة اقتناص وصافة الدوري البرازيلي
حدث في الدوري البرازيلي.. مشاجرة جماعية عنيفة بين اللاعبين
ساوباولو
الدوري البرازيلي
نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم
نادي فلومينينسي البرازيلي لكرة القدم
آخر الأخبار
الجناح الوطني للدولة يشارك في المعرض الدولي الـ61 ببينالي البندقية
التعليم والمعرفة
الجناح الوطني للدولة يشارك في المعرض الدولي الـ61 ببينالي البندقية
اليوم 12:15
ريفر بليت يستعيد توازنه بـ«ثلاثية ألدوسيفي» في الدوري الأرجنتيني
الرياضة
ريفر بليت يستعيد توازنه بـ«ثلاثية ألدوسيفي» في الدوري الأرجنتيني
اليوم 12:15
ساو باولو يعبر ميراسول بصعوبة وينضم لكبار الدوري البرازيلي
الرياضة
ساو باولو يعبر ميراسول بصعوبة وينضم لكبار الدوري البرازيلي
اليوم 12:08
ضباط شرطة ورجال إطفاء يحيون رفات ضابط أصيب أثناء أداء واجبه في شيكاغو، إلينوي
الأخبار العالمية
إطلاق نار في مستشفى بشيكاغو
اليوم 12:04
ميسي يُخفق في قيادة إنتر ميامي للانتصار الأول على ملعبه بالدوري الأميركي
الرياضة
ميسي يُخفق في قيادة إنتر ميامي للانتصار الأول على ملعبه بالدوري الأميركي
اليوم 11:57
