الزمالك يستهدف التتويج.. وقمة بين بيراميدز والأهلي في الدوري المصري



القاهرة (د ب أ)

يتطلع الزمالك لقطع خطوة جديدة في مشوار استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة مواسم، حين يواجه إنبي، مساء غدٍ الاثنين، في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج.

وتقام مباريات هذه الجولة الحاسمة غداً، حيث يلتقي سموحة مع المصري، والزمالك مع إنبي، بينما يصطدم بيراميدز بالأهلي.

وتقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة 21 فريقاً، تم تقسيمهم بعد الدور الأول إلى مجموعتين، الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى للتنافس على اللقب وتحديد المتأهلين لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، والثانية تضم 14 فريقاً يتنافسون على البقاء وتجنُّب الهبوط.

ويبحث الزمالك عن الفوز بمباراتيه المقبلتين أمام إنبي ثم الأهلي الجمعة المقبل باستاد القاهرة، لضمان تتويجه حسابياً باللقب، وربما رسمياً في حال تعادل الأهلي وبيراميدز في لقاء الغد.

ويقدم الزمالك مسيرة استثنائية هذا الموسم، كونه لم يكن مرشحاً للتنافس على لقبي الدوري والكونفدرالية، في ظل أزمات مالية طاحنة وقرارات إيقاف القيد الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لكنه رغم ذلك بات قريباً من حصد لقب الدوري، كما تأهل لنهائي كأس الكونفدرالية.

وبات الزمالك قريباً من منصة التتويج المحلية عقب فوزه القاتل على بيراميدز في الجولة الماضية بهدف البرازيلي خوان ألفينا بيتزيرا، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة قبل 4 جولات من النهاية، يليه بيراميدز بـ 44 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ثم سيراميكا رابعاً بـ 43 نقطة.

ويدخل الزمالك مهمة صعبة أمام إنبي، للحفاظ على الصدارة والثأر من خسارته أمام الفريق البترولي بهدف نظيف في ختام الدور الأول، بجانب سعيه لتفادي الإجهاد قبل مواجهتي الأهلي في ديربي القاهرة ثم اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية.

ويعاني الزمالك من غياب محمد إسماعيل للإيقاف، وسط غموض يحيط بموقف عمرو ناصر، وأحمد حمدي، ومحمود جهاد، وأحمد حسام، والكيني باور أوشينج.

على الجانب الآخر، يسعى إنبي لتحقيق مفاجأة جديدة في موسم استثنائي يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة. وأكد رئيسه أيمن الشريعي أن فريقه يلعب بلا ضغوط ويهدف لتقديم نفسه بصورة تليق بمكانته بين السبعة الكبار.

وفي قمة أخرى، يستضيف بيراميدز فريق الأهلي باستاد الدفاع الجوي في مباراة فاصلة لمطاردة المتصدر، حيث إن خسارة أي منهما تعني الابتعاد كثيراً عن صراع اللقب.

ويعاني بيراميدز من غياب مروان حمدي وأحمد سامي للإيقاف، ومصطفى فتحي وأحمد عاطف قطة ومحمد حمدي للإصابة، مع شكوك حول جاهزية أسامة جلال وعلي جبر.

وتسيطر حالة من القلق على إدارة بيراميدز التي تقدمت بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة الزمالك السابقة، في وقت تشير فيه التقارير إلى اقتراب رحيل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

أما الأهلي، فيخوض المواجهة مفتقداً جهود الحارس المخضرم محمد الشناوي الموقوف بقرار من رابطة الأندية، وحسين الشحات لتراكم الإنذارات، بالإضافة إلى إصابة المغربي يوسف بلعمري وكريم فؤاد.