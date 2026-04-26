فيرجسون يتفوق على آرسين فينجر بـ 125 نقطة في البريميرليج

فيرجسون مع آرسين فينجر في لقاء سابق بين المدربين (من المصدر)
26 ابريل 2026 15:00


معتز الشامي (أبوظبي)
في عالم الدوري الإنجليزي الممتاز سريع الخُطى، يعدّ طول العمر والثبات المعيار الحقيقي لعظمة المدربين، فبينما تُحدد الألقاب في كثير من الأحيان إرثهم، يكشف تراكم النقاط على مر الزمن عن المدربين الذين أتقنوا القيادة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن الهيمنة المطلقة إلى الاستقرار طويل الأمد، جمع المدربون التالي ذكرهم أكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعكس تميزاً مستمراً على مدار مواسم عديدة.
نرصد قائمة بأفضل 10 مدربين حصدوا أكبر عدد من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حقبة البريميرليج موسم 1992/ 1993، حيث يتصدر القائمة الأسطورة السير أليكس فيرجسون، الذي فاز بـ13 لقباً في البريميرليج مع مانشستر يونايتد، وحصد 1752 نقطة من 809 مباريات قاد فيها الفريق في المسابقة. 
ويأتي في المركز الثاني خصمه اللدود، آرسين فينجر، الفرنسي الذي فاز باللقب 3 مرات مع أرسنال، وحصد 1627 نقطة من 828 مباراة في الدوري. أما المركز الثالث فيأتي فيه مدرب إيفرتون الحالي، ديفيد مويس، الذي حصد 1067 نقطة من 749 مباراة.
ويحتل هاري ريدناب المركز الرابع، حيث جمع 878 نقطة من 642 مباراة قاد فيها 5 أندية مختلفة. ويأتي خلفه بثلاث نقاط، بيب جوارديولا في المركز الخامس. فاز الإسباني بستة ألقاب في البريميرليج مع مانشستر سيتي، ومن المرجّح أن يصعد إلى المركز الرابع في القائمة هذا الموسم، رغم أنه لم يدرب سوى 375 مباراة في الدوري. 
ويحتل جوزيه مورينيو المركز السادس برصيد 735 نقطة من 363 مباراة، يليه يورجن كلوب في المركز السابع، حيث جمع الألماني 705 نقاط من 334 مباراة، ويكمل سام ألاردايس (680 نقطة)، ورافائيل بينيتيز (605 نقاط)، ومارك هيوز (601 نقطة) قائمة العشرة الأوائل. 
وهناك مدرّبان آخران من مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز النشيطين حالياً ضمن قائمة العشرين الأوائل: إيدي هاو مدرب نيوكاسل يحتل المركز الخامس عشر برصيد 494 نقطة من 365 مباراة، بينما يحتل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المركز السابع عشر برصيد 483 نقطة من 243 مباراة.

