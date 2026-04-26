الشارقة بطلاً لدوري أشبال الطاولة بالعلامة الكاملة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوِّج فريق نادي الشارقة بطلاً لدوري الأشبال لكرة الطاولة، بعدما حقق إنجاز «الدوري الذهبي»، إثر فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-0 في ختام منافسات البطولة، ليؤكد أحقيته باللقب بعد مشوار مثالي دون أي خسارة.

وكان الشارقة قد حسم اللقب رسمياً قبل الجولة الأخيرة، قبل أن يختتم مشواره بانتصار جديد رفع به رصيده إلى العلامة الكاملة، محققاً الفوز في جميع مبارياته الـ20 خلال الموسم.

وفي بقية الترتيب، حلّ النصر في المركز الثاني، فيما جاء نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث.

وقام حسن الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والأمين العام، بتتويج الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات، في ختام منافسات البطولة.