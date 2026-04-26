الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الشارقة بطلاً لدوري أشبال الطاولة بالعلامة الكاملة

26 ابريل 2026 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 
تُوِّج فريق نادي الشارقة بطلاً لدوري الأشبال لكرة الطاولة، بعدما حقق إنجاز «الدوري الذهبي»، إثر فوزه على شباب الأهلي بنتيجة 3-0 في ختام منافسات البطولة، ليؤكد أحقيته باللقب بعد مشوار مثالي دون أي خسارة.
وكان الشارقة قد حسم اللقب رسمياً قبل الجولة الأخيرة، قبل أن يختتم مشواره بانتصار جديد رفع به رصيده إلى العلامة الكاملة، محققاً الفوز في جميع مبارياته الـ20 خلال الموسم.
وفي بقية الترتيب، حلّ النصر في المركز الثاني، فيما جاء نادي أبوظبي لألعاب المضرب في المركز الثالث.
وقام حسن الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والأمين العام، بتتويج الفرق الفائزة بالكؤوس والميداليات، في ختام منافسات البطولة.

أخبار ذات صلة
«عمومية الطاولة» تعتمد خطة 2026 وتناقش تطوير المسابقات
«نهائي الأشقاء».. مواجهة عائلية على «طاولة الناشئين»
كرة الطاولة
اتحاد الطاولة
دوري الطاولة
فريق الشارقة
آخر الأخبار
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 15:16
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
التعليم والمعرفة
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
اليوم 15:05
فيرجسون مع آرسين فينجر في لقاء سابق بين المدربين (من المصدر)
الرياضة
فيرجسون يتفوق على آرسين فينجر بـ 125 نقطة في البريميرليج
اليوم 15:00
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: إدارة الدين العام ركيزة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي في الإمارات
اليوم 14:55
ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بعد حادثة إطلاق النار
الأخبار العالمية
قادة العالم يعربون عن "صدمتهم" بعد إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض
اليوم 14:44
