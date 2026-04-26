شباب الأهلي والشارقة يتقاسمان ألقاب دوري الكاراتيه للكوميتيه



علي معالي (أبوظبي)

شهدت بطولة الدوري العام للكاراتيه لفرق الكوميتيه منافسة شرسة بين 123 لاعباً يمثّلون 11 نادياً على مستوى الدولة، والتي جرت على صالة نادي الشارقة، انتهت بتتويج ناديي شباب الأهلي والشارقة بطلين للموسم لفئات الفتيات، والآنسات، والأشبال، والشباب، حيث تبادل الناديان الهيمنة على ألقاب منافسات الإناث والذكور.

فازت لاعبات شباب الأهلي في منافسات الإناث للفتيات، والآنسات، فيما تُوِّج الشارقة بلقب الذكور، لفئتي الأشبال والشباب، ليؤكد الناديان تفوّقهما الواضح.

قام بتتويج الأبطال اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب، نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إضافة إلى المهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام.

واستمتع الحضور بالمستوى الفني المميز للاعبين واللاعبات المشاركين، والتنظيم الجيد في نفس الوقت، وقد أسفرت نتائج المنافسات عن فوز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة الآنسات، وأكاديمية ماجمادور، وصيفاً، وشرطة دبي ثالثاً، وفي فئة الفتيات تصدّر شباب الأهلي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، وأكاديمية ايوان الرياضية ثالثاً.

وفي فئة الشباب جاء الشارقة في الصدارة، ونادي كلباء وصيفاً، وشباب الأهلي ثالثاً، وفي فئة الأشبال فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، والفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، ونادي الذيد ثالثاً.