الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجوجيتسو.. «5 نجوم» في جائزة باريس الكبرى

جانب من منافسات اليوم الأول للبطولة (من المصدر)
26 ابريل 2026 14:16

 

باريس (الاتحاد)
استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في بطولة باريس – الجائزة الكبرى للجوجيتسو، بتحقيق خمس ميداليات ملونة في اليوم الأول، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ضمن منافسات قوية جمعت نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على الساحة الدولية.
وحقق عبدالرحمن عبدالحق ذهبية وزن 62 كجم، وأضاف فيصل الواحدي ذهبية وزن 69 كجم، فيما نال أحمد خليفة أنديز فضية وزن 69 كجم، وحصد راشد محمد الشحي برونزية وزن 56 كجم، إلى جانب عبدالرحمن سيدنا الذي أحرز برونزية الوزن ذاته، وذلك بعد مواجهات عالية الإيقاع حُسمت بالتفاصيل، عكست قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتعامل مع أساليب فنية متنوعة.
وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن نتائج اليوم الأول تعكس قيمة العمل المتواصل الذي يقوده الاتحاد لإعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، وما وفّره هذا الدعم من بيئة قادرة على صناعة أبطال ينافسون بثقة في مختلف المحافل.
وقال: «هذه النتائج تعكس قدرة المنتخب على تحويل العمل اليومي إلى أداء قوي على البساط، في بيئة تنافسية تمنح الأفضلية لمن يجيد إدارة التفاصيل. وتجمع البطولة لاعبين من مدارس فنية متعددة بأساليب متنوعة، وهو ما يتيح قراءة دقيقة لمستوى الجاهزية، ويساعد على تحديد متطلبات الاستمرارية في تحقيق التقدّم ضمن هذا المستوى من المنافسة».
من جانبه، أوضح إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني، أن أداء اللاعبين في اليوم الأول يعكس التزامهم بالخطة الفنية وقدرتهم على إدارة النزالات بتركيز عالٍ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ركّز خلال مرحلة الإعداد على التحكم في الإيقاع، وقراءة أسلوب المنافس، واستثمار نقاط القوة لكل لاعب وفق فئته الوزنية.
وقال: «المنافسات في بطولة بهذا المستوى تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، في التوقيت، والتمركز، والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. اللاعبون أظهروا انضباطاً جيداً على البساط، ونجحوا في تطبيق مختلف الجوانب التي عملنا عليها خلال التحضير. سنواصل البناء على ما تحقق اليوم، مع معالجة التفاصيل التي يمكن أن تمنحنا أفضلية أكبر في الأدوار المقبلة».

وعبّر اللاعب عبدالرحمن عبدالحق، الفائز بذهبية وزن 62 كجم، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الفوز في بطولة دولية بهذا المستوى يمنحه دافعاً كبيراً لمواصلة التطور، وقال: «المنافسة كانت قوية منذ النزال الأول، وكان التركيز أساسياً في كل لحظة. دخلت البطولة بهدف تقديم أفضل ما لديّ، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، واستثمار الفرص داخل النزال. هذه الميدالية تعني لي الكثير، لأنها تعكس مرحلة إعداد مكثّفة، وتمثّل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة».

الجوجيتسو
منتخب الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
بطولات الجو جيتسو
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©