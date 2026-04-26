تعرّف على قائمة المواهب النخبوية في اقتصاد كرة القدم



معتز الشامي (أبوظبي)

في اقتصاد كرة القدم الحالي، باتت القيمة السوقية للاعب لا تقلّ أهمية عن الألقاب والجوائز بفضل عوامل مثل العمر والأداء والجاذبية التجارية والإمكانات المستقبلية، وباتت المواهب النخبوية في العالم تحظى بتقييمات خيالية في سوق الانتقالات العالمي.

ووفقاً لأحدث تقديرات «ترانسفير ماركت»، يُهيمن جيل جديد من النجوم على قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، ما يعكس توجُّهاً نحو اللاعبين الشباب، والمتعددي المهارات، والفعّالين هجومياً.

ويتصدر اللاعب الشاب الموهوب لامين يامال قائمة أغلى اللاعبين في العالم، حيث تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو، ورغم صغر سنه، فقد فاز بلقبين في الدوري الإسباني مع برشلونة، وتُوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 مع إسبانيا، ويواصل يامال تألقه على أعلى المستويات مع ناديه ومنتخب بلاده.

ويأتي في المركز الثاني مهاجم مانشستر سيتي المتألق إيرلينج هالاند (200 مليون يورو)، متفوقاً على كيليان مبابي صاحب المركز الثالث (200 مليون يورو) كونه أصغر منه بعامين، إذ إنه في حال تساوي قيمة اللاعبين، يحتل اللاعب الأصغر سناً مرتبة أعلى.

وارتقى نجم آخر من برشلونة إلى المركز الرابع، حيث بلغت قيمة لاعب الوسط الإسباني بيدري 150 مليون يورو بعد زيادة قدرها 10 ملايين يورو في آخر تحديث. ويليه في القائمة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بـ 150 مليون يور أيضاً.

وفي المقابل، انخفضت قيمة لاعب وسط ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينجهام بمقدار 20 مليون يورو، ليصبح سادس أغلى لاعب في العالم بقيمة 140 مليون يورو.

ويليه في المركز السابع جناح بايرن ميونيخ مايكل أوليس، الذي بلغت قيمته أيضاً 140 مليون يورو، بعد زيادة قدرها 10 ملايين يورو في مارس الماضي.

ويكمل جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال، قائمة العشرة الأوائل، بينما يحتل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد المركز الحادي عشر مباشرة، وتبلغ القيمة السوقية لكل من هؤلاء الأربعة 120 مليون يورو.

كما يوجد 9 لاعبين آخرين تبلغ قيمتهم السوقية 100 مليون يورو أو أكثر. أما النجم الوحيد ضمن قائمة أفضل 100 لاعب الذي يلعب خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا فهو فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي، الذي تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو، ويحتل المركز 47 بين أغلى لاعبي العالم.