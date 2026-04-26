إدارة البايرن: أوليسي غير قابل للمس ونوير مستمر بعد «الأربعين»

ميونيخ (د ب أ)

أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، اليوم الأحد، أن النادي البافاري لن يفعّل بند الشراء الدائم للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن النجم الفرنسي ميكايل أوليسي ليس للبيع «على الإطلاق» رغم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وأوضح إيبرل في تصريحات لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية مساء أمس السبت، أن نيكولاس جاكسون سيعود إلى ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي عقب انتهاء إعارته الصيف المقبل، مشيراً إلى أن اللاعب لم يشارك في عدد المباريات المطلوب لتفعيل خيار الشراء الإلزامي الذي تحدّث عنه الرئيس الشرفي أولي هونيس، والبالغ 40 مباراة بصفة أساسية مقابل 65 مليون يورو، حيث لم يبدأ المهاجم سوى في 13 مباراة فقط من أصل 29 شارك فيها مع البطل المُتوّج بالدوري الألماني.

وفيما يخص مستقبل الجناح المتألق أوليسي، الذي سجّل 19 هدفاً وصنع 32 هذا الموسم، قطع إيبرل الطريق على الطامعين في ضمه، قائلاً: «ميكايل أوليسيه سيبقى معنا بكل تأكيد، فنحن لا نقضي ثانية واحدة في التفكير في أي شيء آخر غير استمراره».

كما تطرّق الحديث إلى مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير صاحب الـ 40 عاماً، حيث أشار إيبرل إلى إمكانية تجديد عقده لعام إضافي، وأشار: «إذا لعب مانويل بهذه الطريقة وشعر بأنه مستعد للمواصلة، فلا أرى أي عائق يمنع تمديد عقده لعام آخر».