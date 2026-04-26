الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إدارة البايرن: أوليسي غير قابل للمس ونوير مستمر بعد «الأربعين»

26 ابريل 2026 14:39

 

ميونيخ (د ب أ)
أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، اليوم الأحد، أن النادي البافاري لن يفعّل بند الشراء الدائم للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن النجم الفرنسي ميكايل أوليسي ليس للبيع «على الإطلاق» رغم اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.
وأوضح إيبرل في تصريحات لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية مساء أمس السبت، أن نيكولاس جاكسون سيعود إلى ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي عقب انتهاء إعارته الصيف المقبل، مشيراً إلى أن اللاعب لم يشارك في عدد المباريات المطلوب لتفعيل خيار الشراء الإلزامي الذي تحدّث عنه الرئيس الشرفي أولي هونيس، والبالغ 40 مباراة بصفة أساسية مقابل 65 مليون يورو، حيث لم يبدأ المهاجم سوى في 13 مباراة فقط من أصل 29 شارك فيها مع البطل المُتوّج بالدوري الألماني.
وفيما يخص مستقبل الجناح المتألق أوليسي، الذي سجّل 19 هدفاً وصنع 32 هذا الموسم، قطع إيبرل الطريق على الطامعين في ضمه، قائلاً: «ميكايل أوليسيه سيبقى معنا بكل تأكيد، فنحن لا نقضي ثانية واحدة في التفكير في أي شيء آخر غير استمراره».
كما تطرّق الحديث إلى مستقبل الحارس المخضرم مانويل نوير صاحب الـ 40 عاماً، حيث أشار إيبرل إلى إمكانية تجديد عقده لعام إضافي، وأشار: «إذا لعب مانويل بهذه الطريقة وشعر بأنه مستعد للمواصلة، فلا أرى أي عائق يمنع تمديد عقده لعام آخر».

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يعود من بعيد بثلاثية في الدوري الألماني
جنابري: «انتهى حلم كأس العالم مع ألمانيا للأسف»
بايرن ميونيخ
البايرن
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
تحديث إطار تقييم القدرات السيبرانية لدول الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
تحديث إطار تقييم القدرات السيبرانية لدول الاتحاد الأوروبي
اليوم 15:26
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين والوحدة.. كلاسيكو اللقب يشعل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
اليوم 15:16
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
التعليم والمعرفة
تاج السر حسن: الخط العربي إعجاز يجمع بين بساطة الحرف وعبقرية الرسم
اليوم 15:05
فيرجسون مع آرسين فينجر في لقاء سابق بين المدربين (من المصدر)
الرياضة
فيرجسون يتفوق على آرسين فينجر بـ 125 نقطة في البريميرليج
اليوم 15:00
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: إدارة الدين العام ركيزة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي في الإمارات
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©