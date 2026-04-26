الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
جوف تتخطى حالة إعياء وتتقدم في بطولة مدريد للتنس

26 ابريل 2026 17:00


مدريد (د ب أ)
تغلبت الأميركية كوكو جوف على وعكة صحية مفاجئة لتعبر إلى دور الـ 16 من بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعد فوزها الصعب والمثير، اليوم الأحد، على الرومانية سورانا كيرستيا بنتيجة 4/6 و7/5 و6/1، في مباراة استغرقت ساعتين و21 دقيقة.
وشهدت المباراة لحظات مقلقة عندما تعرّضت جوف للقيء على أرض الملعب أثناء المجموعة الثانية أثناء التعادل 4/4، مما استدعى تدخل الفريق الطبي لفحص علاماتها الحيوية في ظل درجات الحرارة المرتفعة بالعاصمة الإسبانية. ورغم تأخرها في المجموعة الأولى، أظهرت المصنفة الثالثة عالمياً روحاً قتالية عالية، حيث تمكنت من حسم المجموعة الثانية، ثم اكتساح المجموعة الثالثة لتضرب موعداً في الدور المقبل مع التشيكية ليندا نوسكوفا.
وتأتي إصابة جوف وسط أنباء عن انتشار فيروس بين اللاعبين في بطولة مدريد، وهو ما أدى أيضاً إلى انسحاب المصنفة الرابعة عالمياً، البولندية إيجا شفيونتيك أمس السبت، وتطمح النجمة الأميركية، التي تستعد للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، إلى مواصلة مشوارها في مدريد ومعادلة إنجازها بالوصول إلى النهائي كما فعلت في نسخة 2025.
وفي مباراة أخرى، فازت الأميركية كاتي مكنالي على التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/3 و2/ 6 و7/6، في مواجهة مثيرة حسمها شوط كسر التعادل.

