فريق الإمارات بطلاً لدوري تحت 10 سنة «ج»



دبي (الاتحاد)



تُوج فريق الإمارات بطلاً لمسابقة دوري تحت 10 سنة (ج) بعد فوزه على فريق البطائح بنتيجة (12-2) في المباراة التي أقيمت أمس على الملعب الفرعي رقم (7) في استاد نادي الإمارات.

سجل أهداف الإمارات، مروان حسن (6 أهداف) أبوالوليد انجورين (هدفين) أحمد طه، ايوري افونسو، مصطفى محمود، وصلاح تكتك، فيما سجل هدفي البطائح، فارس مفرج، منصور عبدالله.

وتوج عبدالحكيم بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الإمارات بدرع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية.

وحسم فريق الإمارات لقب الدوري بعدما جمع 69 نقطة، حصد بها اللقب قبل ختام المسابقة بثلاث جولات، بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.