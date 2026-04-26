أليكس ماركيز يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى وشقيقه يتعرض لحادث



خيريز (رويترز)



فاز أليكس ماركيز، متسابق ​جريسيني ريسنج، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات ⁠النارية للمرة الثانية اليوم الأحد، في حين ​خرج شقيقه مارك ​ماركيز، ‌الذي انطلق من ⁠المركز الأول، ​من السباق إثر تعرضه لحادث في اللفة الثانية.

وانطلق أليكس من المركز الخامس، ‌لكنه تقدم بسرعة وتصدر ‌السباق متفوقا على مارك، قبل أن يوسع الفارق بعد تعرض ​حامل اللقب لحادث أثناء محاولته اللحاق به.

احتل ماركو بيتسيكي، متسابق أبريليا ومتصدر الترتيب العام، المركز الثاني بعد ‌أن فشل في ​اللحاق بأليكس على مدار 25 لفة، بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو من فريق ​في.آر.46 ‌ريسنج ⁠منصة ‌التتويج.

وكان مارك ‌يسعى لتحقيق فوزه الأول في خيريز ⁠منذ 2019، بالإضافة إلى فوزه رقم ​100 في سباقات الجائزة الكبرى في مسيرته في جميع الفئات، لكنه بات يتأخر بفارق 44 نقطة خلف ​بيتسيكي في الترتيب العام.