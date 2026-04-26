أليكس ماركيز يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى وشقيقه يتعرض لحادث

خيريز (رويترز)
فاز أليكس ماركيز، متسابق جريسيني ريسنج، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية للمرة الثانية اليوم الأحد، في حين خرج شقيقه مارك ماركيز، الذي انطلق من المركز الأول، من السباق إثر تعرضه لحادث في اللفة الثانية.
وانطلق أليكس من المركز الخامس، لكنه تقدم بسرعة وتصدر السباق متفوقا على مارك، قبل أن يوسع الفارق بعد تعرض حامل اللقب لحادث أثناء محاولته اللحاق به.
احتل ماركو بيتسيكي، متسابق أبريليا ومتصدر الترتيب العام، المركز الثاني بعد أن فشل في اللحاق بأليكس على مدار 25 لفة، بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو من فريق في.آر.46 ريسنج منصة التتويج.
وكان مارك يسعى لتحقيق فوزه الأول في خيريز منذ 2019، بالإضافة إلى فوزه رقم 100 في سباقات الجائزة الكبرى في مسيرته في جميع الفئات، لكنه بات يتأخر بفارق 44 نقطة خلف بيتسيكي في الترتيب العام.