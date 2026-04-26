100 طالب وطالبة في منافسات التزلج ضمن ألعاب دبي المدرسية



دبي (وام)



اختُتمت منافسات التزلج ضمن بطولة «ألعاب دبي المدرسية»، التي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي وأكاديمية متزلجي الإمارات، بالتعاون مع «سكي دبي»، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف مدارس دبي.

تنافس المشاركون بحضور غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة في 4 فئات عمرية «تحت 10 و12 و14 و16 عاماً»، وسط أجواء تنافسية عكست تنامي الاهتمام بالرياضات الشتوية بين طلبة المدارس.

وأحرز ألفريد مارون خوري لقب فئة تحت 8 سنوات «بنين»، فيما نالت أليجرا دي بيكر لقب الفئة نفسها «بنات»، وفاز داني بيكر ألكسندر بلقب تحت 10 سنوات، مقابل تتويج أثينا ماكونن بلقب الفتيات للفئة ذاتها.

ونال إياد مهبوب لقب تحت 12 سنة، فيما فازت كونستنتينا زماني بلقب الفتيات، وفاز إيثان فرانسيس بلقب تحت 14 سنة، مقابل فوز لوسيا فيلا بلقب الفتيات، في حين حصد فامسيلي إيثان لقب تحت 16 سنة، ونيافي ماسترز لقب الفتيات.

وأكد غانم مبارك الهاجري أن «ألعاب دبي المدرسية» تمثل نموذجاً لتكامل الجهود المؤسسية بين الجهات الرياضية في رعاية المواهب منذ سن مبكرة، وتنسجم مع توجهات الدولة في «عام الأسرة»، من خلال تعزيز دور الأسرة شريكا في اكتشاف وصقل مهارات الأبناء، مشيراً إلى أن البطولة تدعم رؤية وزارة الرياضة في تطوير الرياضة المدرسية وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل المختلفة.

من جانبه، أكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن دعم هذه البطولات يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الرياضة المدرسية، لافتاً إلى أن إدراج رياضة التزلج للمرة الأولى ضمن البطولة يعكس التوجه نحو تنويع الألعاب، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة لاكتشاف مهارات غير تقليدية، بما يواكب تطور المشهد الرياضي في الدولة.