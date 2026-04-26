شباب الأهلي والنصر يتأهلان إلى نهائي كأس الإمارات للسلة



علي معالي (دبي)

تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات لكرة السلة، وكرر شباب الأهلي الفوز على الشارقة بنتيجة 102-94، فيما فاز فريق البطائح على النصر 115-111، ليتأهل النصر رغم خسارته نظراً لتسجيله نسبة أهداف أكثر في مباراة الذهاب، وبذلك يلتقي مساء الثلاثاء شباب الأهلي مع النصر على لقب كأس الإمارات.

في المباراة الأولى التي جرت على صالة شباب الأهلي في الممزر، شهدت سباقاً مثيراً بين لاعبي الفريقين، انتهى ربع المباراة الأول لمصلحة «الفرسان» 30-20، بعد أداء قوي من قيس عمر وحامد عبداللطيف، وواشنطن وطلال سالم وسعيد مبارك، وفي بداية الربع الثاني قلص الشارقة النتيجة، ولكن ذلك لم يدم طويلا، ليتسع مجدداً إلى 10 نقاط، وحتى انتهى الربع الثاني 26-24، لينتهي الشوط الأول 56-44.

وفي الربع الثالث، قلص الشاقة الفارق إلى 6 نقاط 67-61، ويعود «الفرسان» بعدة رميات ثلاثية وثنائية ليتقدم 79-69، وينهي الربع الثالث متقدماً 82-71، وفي الربع الرابع حسم شباب الأهلي المباراة بالفوز 102-94.

وفي مباراة ثانية فاز البطائح 115-111، ليتأهل النصر بفارق النقاط، حيث تفوق «العميد» على «الراقي» بفارق 21 نقطة في مباراة الذهاب، التي جرت على صالة البطائح.