«دوري الشطرنج الرقمي للمدارس» يجمع المتميزين بسالم عبدالرحمن

26 ابريل 2026 22:00


دبي (وام)
يستضيف نادي دبي للشطرنج غداً بطولة مصغرة تجمع الأستاذ الدولي الكبير، بطل الإمارات سالم عبدالرحمن، مع 18 لاعباً من أبطال «الحلقات الثلاث» ضمن منافسات «دوري الشطرنج الرقمي للمدارس»، وتقام البطولة بمبادرة من وزارة الرياضة ضمن فعاليات الدوري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، واتحاد الشطرنج.
كان أبطال المدارس قد بلغوا المرحلة النهائية «الماسترز» بعد اجتياز المرحلة التأهيلية التي شملت ثلاث فئات عمرية هي الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة، حيث تأهل 6 لاعبين عن كل فئة، ليصل إجمالي المتأهلين إلى 18 لاعباً.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إن البطولة تجمع أبطال المدارس في الشطرنج الرقمي مع لاعب إماراتي حقق إنجازات بارزة، وبلغ تصنيفات عالمية متقدمة ضمن نخبة لاعبي الشطرنج.
وأوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن هذه البطولة تعكس مكانة وقيمة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وتتيح فرصة مهمة لأبطال الحلقات الثلاث لاختبار قدراتهم في أجواء تنافسية محفزة، مشيراً إلى أن تنظيمها يأتي استناداً إلى النجاح الذي حققته مبادرة الشطرنج الرقمي للمدارس، وما شهدته من تفاعل واسع من مختلف الفئات العمرية.

