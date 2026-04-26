الأحد 26 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
نادي الإمارات يحصد لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة

26 ابريل 2026 22:14

 
دبي (الاتحاد)

حصد فريق نادي الإمارات لقب بطولة كأس الإمارات تحت 21 سنة بعد فوزه على فريق الوصل بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي جرى اليوم على استاد نادي الحمرية.
سجل هدفي الإمارات اللاعبان عبده سلام ديمبيلي، ومالانج ساجنا.
شهد المباراة وقام بالتتويج حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيثُ سلم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق الإمارات.
خاض الإمارات دور المجموعات في المجموعة الثانية، إلى جانب شباب الأهلي والشارقة وجلف يونايتد، حيث بدأ مشواره بالفوز في الجولة الأولى على جلف يونايتد (5-1)، بينما خسر في الثانية أمام شباب الأهلي (1-4)، ثم عاد وحقق الفوز على الشارقة (1-0) في الجولة الأخيرة من هذا الدور، ونجح في حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تغلبه على العين (2-1) في الدور نصف النهائي.

فريق الإمارات
فريق الوصل
اتحاد الكرة
دوري تحت 21
كأس الناشئين
