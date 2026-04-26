بطلات الإمارات: بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج منصة لتمكين المرأة رياضيا



أبوظبي (وام)

أكدت بطلات الإمارات للشطرنج أن بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات تسهم في تمكين المرأة الإماراتية رياضيا، والارتقاء بقدراتها الفنية، عبر إتاحة الفرصة للاعبات المواطنات من مختلف الأعمار للاحتكاك بنخبة اللاعبات من مختلف الجنسيات.

وأوضحت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً متواصلاً عبر نسخها السابقة حتى النسخة الثامنة التي اختتمت مساء أمس، وأسهمت بشكل ملموس في تطوير إمكانات اللاعبات المواطنات، من خلال المباريات القوية واكتساب الخبرات، مشيرة إلى الدعم المستمر من إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

من جانبها، أشارت روضة عيسى السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج، إلى حرصها على المشاركة في البطولة لما تمثله من تحدٍ قوي بين لاعبات من مختلف دول العالم، إلى جانب التنظيم المتميز، معتبرة إياها من أبرز البطولات الداعمة لتمكين المرأة في رياضة الشطرنج.

وأشادت السركال بالمستوى التنافسي المرتفع في النسخة الثامنة، وما أظهرته النتائج من مؤشرات واضحة على تطور لاعبات الإمارات في مختلف الفئات العمرية.

بدورها، وصفت مريم عيسى، لاعبة نادي دبي للشطرنج، البطولة بأنها من الفعاليات المهمة التي تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للاعبات الدولة، لما توفره من فرص الاحتكاك بلاعبات ذوات تصنيف متقدم على المستوى الدولي.

وأكدت عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البطولة محطة مهمة في مسيرة تطوير لاعبات الإمارات، لما تشهده من مستويات فنية متقدمة وتنافس قوي في جميع الفئات، مشيدة بحسن تنظيم النسخة الثامنة.