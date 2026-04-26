الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطلات الإمارات: بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج منصة لتمكين المرأة رياضيا

26 ابريل 2026 23:02


أبوظبي (وام)
أكدت بطلات الإمارات للشطرنج أن بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات تسهم في تمكين المرأة الإماراتية رياضيا، والارتقاء بقدراتها الفنية، عبر إتاحة الفرصة للاعبات المواطنات من مختلف الأعمار للاحتكاك بنخبة اللاعبات من مختلف الجنسيات.
وأوضحت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً متواصلاً عبر نسخها السابقة حتى النسخة الثامنة التي اختتمت مساء أمس، وأسهمت بشكل ملموس في تطوير إمكانات اللاعبات المواطنات، من خلال المباريات القوية واكتساب الخبرات، مشيرة إلى الدعم المستمر من إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.
من جانبها، أشارت روضة عيسى السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج، إلى حرصها على المشاركة في البطولة لما تمثله من تحدٍ قوي بين لاعبات من مختلف دول العالم، إلى جانب التنظيم المتميز، معتبرة إياها من أبرز البطولات الداعمة لتمكين المرأة في رياضة الشطرنج.
وأشادت السركال بالمستوى التنافسي المرتفع في النسخة الثامنة، وما أظهرته النتائج من مؤشرات واضحة على تطور لاعبات الإمارات في مختلف الفئات العمرية.
بدورها، وصفت مريم عيسى، لاعبة نادي دبي للشطرنج، البطولة بأنها من الفعاليات المهمة التي تسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للاعبات الدولة، لما توفره من فرص الاحتكاك بلاعبات ذوات تصنيف متقدم على المستوى الدولي.
وأكدت عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن البطولة محطة مهمة في مسيرة تطوير لاعبات الإمارات، لما تشهده من مستويات فنية متقدمة وتنافس قوي في جميع الفئات، مشيدة بحسن تنظيم النسخة الثامنة.

أخبار ذات صلة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق دولية الشطرنج اليوم
الشطرنج الخاطف
بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج
وافية المعمري
روضة السركال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس كازاخستان تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 22:49
مساكن جاهزة
علوم الدار
تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند بنت مكتوم.. «محمد بن راشد للإسكان» تعلن بدء تخصيص أكبر دفعة من المساكن الجاهزة للمواطنين
اليوم 19:32
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
علوم الدار
«المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026» يجذب الزوار بتجربة متكاملة
27 ابريل 2026
مراسم توقيع مذكرة التفاهم
علوم الدار
«التغير المناخي والبيئة» و«أبوظبي للجودة والمطابقة» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الأمن الحيوي
27 ابريل 2026
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
علوم الدار
المؤتمر الدولي الـ4 للتوحد يواصل أعماله في أبوظبي
27 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©