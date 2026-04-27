الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شبيلي يُحرز لقب بطولة بوذيب لالتقاط الأوتاد

27 ابريل 2026 09:16


أبوظبي (وام)
اختتم اتحاد الفروسية والسباق، مساء أمس، منافسات بطولة أكاديمية بوذيب لالتقاط الأوتاد، وتُعد البطولة قبل الأخيرة في الموسم الحالي، وذلك على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، بمشاركة 41 فارساً وفارسة.
أسفرت منافسات الفِرق عن فوز فريق «بي تي كيه» بالمركز الأول، مُحرزاً 310 نقاط، وجاء ثانياً فريق شرطة دبي برصيد 294 نقطة، وثالثاً فريق «إم إس 9»، برصيد 292 نقطة.
وشهدت منافسات الفردي فوز الفارس محمد علي شبيلي بالمركز الأول، محققاً 98 نقطة، وذهب المركز الثاني إلى الفارس حمد ناصر برصيد 90 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس محمد نعيم برصيد 88 نقطة.
توّج الفائزين راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.
وأكد المزروعي أن البطولة قبل الأخيرة في الموسم شهدت مستويات فنية مميزة، بتنافس كبير على المراكز الأولى في الفِرق والفردي، بما يؤكد مؤشرات التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، والاهتمام الكبير من الإسطبلات المختلفة والفرسان بالمشاركة في فعالياتها بمختلف الميادين.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©