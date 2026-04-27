شبيلي يُحرز لقب بطولة بوذيب لالتقاط الأوتاد



أبوظبي (وام)

اختتم اتحاد الفروسية والسباق، مساء أمس، منافسات بطولة أكاديمية بوذيب لالتقاط الأوتاد، وتُعد البطولة قبل الأخيرة في الموسم الحالي، وذلك على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، بمشاركة 41 فارساً وفارسة.

أسفرت منافسات الفِرق عن فوز فريق «بي تي كيه» بالمركز الأول، مُحرزاً 310 نقاط، وجاء ثانياً فريق شرطة دبي برصيد 294 نقطة، وثالثاً فريق «إم إس 9»، برصيد 292 نقطة.

وشهدت منافسات الفردي فوز الفارس محمد علي شبيلي بالمركز الأول، محققاً 98 نقطة، وذهب المركز الثاني إلى الفارس حمد ناصر برصيد 90 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس محمد نعيم برصيد 88 نقطة.

توّج الفائزين راشد حميد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الفروسية والسباق، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.

وأكد المزروعي أن البطولة قبل الأخيرة في الموسم شهدت مستويات فنية مميزة، بتنافس كبير على المراكز الأولى في الفِرق والفردي، بما يؤكد مؤشرات التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، والاهتمام الكبير من الإسطبلات المختلفة والفرسان بالمشاركة في فعالياتها بمختلف الميادين.