الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شجار جماعي ولكمات.. مشاهد فوضوية في الكرة الإسبانية

27 ابريل 2026 09:23
  •  

 سرقسطة (رويترز)
طُرد إستيبان أندرادا، حارس مرمى ريال سرقسطة، بعد أن لكَمَ خورخي بوليدو، قائد ​فريق ويسكا، خلال مباراة قمة محلية محتدمة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، والتي تحوّلت إلى شجار جماعي، ⁠أشهر خلاله الحكم البطاقة الحمراء لداني خيمينيز، حارس مرمى ​ويسكا، بعد أن لكَم أندرادا، كما طُرد ​داني ‌تاسندي، لاعب سرقسطة، بعد ⁠مراجعة ​تقنية حكم الفيديو المساعد للشجار.
ومع احتدام صراع الهبوط، فقد الأرجنتيني أندرادا أعصابه قبل لحظات من صفارة النهاية. متجاهلاً مجريات المباراة، اقترب من بوليدو ولطمه على وجهه بيده اليمنى، مما أدى إلى مشاهد فوضوية بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، ولم يحاول خوسيه لويس مدرب ويسكا تبرير هذه المشاهد.
وقال: «يصعب ​تفسير ذلك، أعتقد أنه يعكس فقداناً تاماً للسيطرة. يمكنني أن أضع نفسي في مكانهم، بالنظر إلى أهمية المباراة وكل شيء. لكن هذا لا يمكن تبريره. الأمر فقط أنني لا أعرف ‌ما العمل لوقف ذلك، اندلعت ​مشاجرة، إنها مشاهد قبيحة، كان من المفترض أن تكون هذه احتفالية بكرة القدم في أراجون. أودّ أن يتحدث الناس عن المباراة، رغم أنها ​كانت قبيحة، مع القليل ‌من ⁠اللعب، ولكن ‌الكثير من العمل الشاق».
وبهدف سجلهّ أوسكار سييلفا فاز ويسكا 1-صفر، ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة في ⁠المركز 19، بينما يظل سرقسطة في المركز 21 ​وقبل الأخير برصيد 35 نقطة.
وأدان ريال سرقسطة تلك المشاهد التي اعتبر أنها «لا تليق بهذه الرياضة ولم يكن ينبغي أن تحدث أبداً».
وأضاف في بيان، عبر موقعه على الإنترنت: «وفيما يتعلق بلاعبنا إستيبان أندرادا، سيقوم ​النادي بتحليل الأحداث التي وقعت واتخاذ الإجراءات ​التأديبية المناسبة».

  •  

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©