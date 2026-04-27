«الأولمبياد الخاص» ينظّم ورشة الإعداد النفسي للرياضيين



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات المائية، ورشة نوعية متخصصة في مجال الإعداد النفسي للرياضيين، في مسبح النادي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد، في إطار تعزيز التكامل بين الجوانب البدنية والنفسية في إعداد الرياضيين.

وانطلقت ورشة علم النفس الرياضي ضمن جلسة تفاعلية هدفت إلى تعزيز فهم المهارات النفسية ودورها في تطوير الأداء الرياضي، قدّمها الدكتور كريستوفر براين- أستاذ علم النفس، مستعرضاً أهمية الدعم النفسي، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، ودوره في بناء بيئات تدريبية إيجابية ومستدامة.

وشهدت الورشة مشاركة 45 دارساً ودارسة من مدرّبي ومعلّمي السباحة، إلى جانب مدربين من رياضات متعددة مثل ألعاب القوى، الترايثلون، وكرة القدم، بالإضافة إلى مختصين في التربية الرياضية والنشاط البدني المعدل لأصحاب الهمم، وعدد من المدربين المنتسبين إلى هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتناولت الورشة محورين رئيسيين، شملت التعريف بعلم النفس الرياضي، واستكشاف تطور الطفل في المجال الرياضي، إلى جانب تطوير المهارات النفسية مثل تقييم القدرات الذهنية واستخدام تقنيات التصور الذهني والمحاكاة، مع طرح تساؤلات مهمة حول دور الرياضة في بناء الشخصية وبداية صناعة الأبطال في سن مبكرة.

كما تضمنت الورشة جوانب تطبيقية من خلال مجموعات عمل ونقاشات ومشاريع صغيرة ركّزت على تطوير الكوادر التدريبية، ومنحهم فرصة عملية لتطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئاتهم التدريبية.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن التعاون المثمر والمستمر بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، خاصة من خلال «برنامج همه» الذي يقدمه النادي، والهادف إلى توفير فرص تدريبية وتنافسية للرياضيين من أصحاب الهمم في رياضة السباحة، بما في ذلك المشاركة في منافسات دوري أبوظبي المجتمعي للسباحة، الذي أطلقه النادي منذ موسم 2022.

وشهدت الورشة أيضاً مشاركة 5 من الرياضيين القادة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن المتدربين، في خطوة تعكس توجّهاً واضحاً نحو تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز فرص التعليم والتطوير وبناء كوادر قيادية قادرة على تمثيل المجتمع وإبراز قدراتها من خلال الرياضة.

أشاد حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، بمستوى التعاون والتنسيق مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، مؤكداً على أن هذه الشراكة تمثّل نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك في خدمة الرياضة المجتمعية.

وقال: «نعتز بهذا التعاون المثمر مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، والذي يعكس تكامل الجهود في تطوير الرياضة، خاصة في المحاور النوعية المهمة مثل الإعداد النفسي للرياضيين، الذي يُعد عنصراً أساسياً في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات».