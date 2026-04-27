سهيل بن بطي: بطولة «مواهب التايكواندو» منصة لإعداد أجيال المستقبل

27 ابريل 2026 11:00

 
علي معالي (أبوظبي)
شهدت النسخة الأولى من منافسات بطولة المواهب للتايكواندو، مشاركة 350 لاعباً ولاعبة، والتي جرت على ملاعب الصالة المغطّاة في إمارة الفجيرة، وسط أجواء تنافسية مميزة، وشهد اليوم الختامي حضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة، وممثّلي الجهات الرياضية.
وجاء تنظيم البطولة بالتعاون بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية واتحاد التايكواندو، وتحت إشراف وزارة الرياضة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الناشئة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة مستقبلاً.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة ضمن عدة فئات عمرية، حيث تنافسوا في أجواء احترافية عكست المستوى المتطور لرياضة التايكواندو في الدولة، وأسفرت المنافسات عن بروز مجموعة من المواهب الواعدة، التي لفتت الأنظار بمستوياتها الفنية العالية.
أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن نجاح البطولة يعكس التوجه الاستراتيجي للجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية تحت مظلة وزارة الرياضة في دعم برامج اكتشاف المواهب، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تُمثّل ركيزة أساسية في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تحقيق الإنجازات.
وقال: «ما شهدناه خلال هذه البطولة من مستويات متميزة، يؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية في مختلف الرياضات منذ المراحل المبكرة، ويعكس نجاح رؤية الوزارة وشركائها لتعزيز أداء منظومة رياضية متكاملة تدعم التميز والتنافسية على المستويات كافة».
وأشاد الدكتور أحمد حمدان الزيودي بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، مؤكداً أن هذه النسخة تُمثل انطلاقة قوية لبرنامج اكتشاف المواهب في رياضة التايكواندو، وأن الاتحاد سيواصل العمل على تطوير هذه المبادرات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية، كما جرى اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب، وتُعد هذه البطولة خطوة مهمة ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الرياضية.

