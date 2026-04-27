الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك بـ3 أوزان في دوشانبي «جراند سلام»

لاعبتنا اليزا تتطلع لبلوغ منصة التتويج مجدداً (من المصدر)
27 ابريل 2026 13:15

 
أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الجودو، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى، المقررة في طاجيكستان بإشراف الاتحاد الدولي، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، في 3 أوزان، ضمن منافسات الخفيف المتوسط للرجال والسيدات، والثقيل للسيدات.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن القائمة النهائية للمنتخب تتألف من اللاعبين كريم عبد اللطيف «تحت 73 كجم»، وعمرو جاد «تحت 81 كجم»، واللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم.
ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى دوشانبي غداً للمشاركة في البطولة، التي تبدأ مراسمها بإجراء القرعة الخميس المقبل عبر (تقنية الفيديو)، تمهيداً لانطلاق المنافسات التمهيدية في اليوم التالي بقاعة قصر التنس في مدينة دوشانبي.
ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، إضافة إلى المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.

أخبار ذات صلة
جوف تتخطى حالة إعياء وتتقدم في بطولة مدريد للتنس
الإصابة تنهى مشوار شفيونتيك في دورة مدريد للتنس
اتحاد الجودو
الجراند سلام
بطولات الجراند سلام
الجودو
منتخب الجودو
آخر الأخبار
جمال المشرخ
علوم الدار
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية الإرهابية تقوض فرص الابتكار وتهدد منظومة التعاون الدولي
اليوم 14:41
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يطور تطبيقاً جديداً يتيح التحقق من عمر المستخدم
اليوم 14:34
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
الرياضة
«الرياضة للجميع» يوسّع برامجه الصيفية ويعزّز مبادرات أصحاب الهمم
اليوم 14:30
لحطة اعتقال مطلق النار
الأخبار العالمية
مهاجم حفل حضره ترامب يمثل اليوم أمام القضاء
اليوم 14:26
شعار "ديب سيك"
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك" تخفض تكاليف نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي
اليوم 14:23
