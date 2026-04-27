خورفكان بطلاً لدوري كرة الهدف للمكفوفين



الشارقة (وام)

تُوِّج نادي خورفكان للمعاقين بطلاً لدوري كرة الهدف للمكفوفين للموسم الرياضي 2025-2026، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك عقب ختام المنافسات في التجمع الرابع والأخير، الذي أُقيم أمس على صالة نادي خورفكان.

وتصدّر فريق خورفكان الترتيب العام برصيد 18 نقطة، فيما حلّ فريق جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على نادي عجمان لذوي الإعاقة، الذي جاء ثالثاً بالرصيد نفسه، بينما جاء نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الرابع دون نقاط.

وتوّج الفرق الفائزة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بحضور جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة، وعبدالله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين.