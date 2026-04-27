بايرن ميونيخ يفتح ملف تجديد عقد هاري كين



باريس (د ب أ)

أكد كارل هاينز رومينيجه، عضو المجلس الاستشاري لنادي بايرن ميونيخ، أن النادي البافاري سيبدأ محادثات تجديد عقد المهاجم الإنجليزي هاري كين بعد نهاية الموسم الجاري، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه ليس للبيع.

وقال رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق للنادي البافاري، لبوابة «تي أونلاين»، عشية مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إن هدف بايرن الواضح هو «تجديد عقد هاري كين».

وانضم قائد المنتخب الإنجليزي إلى بايرن في 2023، قادماً من توتنهام، في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، وسجّل منذ ذلك الحين 138 هدفاً في 141 مباراة، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2027.

وقال رومينيجه: «إن جلب هاري كين إلى ميونيخ كان انقلاباً مهماً في تاريخ النادي».

وأضاف: «من المعروف أنه كان يمتلك شرطا جزائياً، لكنه لم يفعّله وأعطى إشارة واضحة بأنه سيبقى بالتأكيد في ميونيخ. وكما هو متفق عليه، سيعقد المسؤولون في الجانب العملي محادثات معه في مرحلة ما بعد نهاية الموسم».

وأشار رومينيجه إلى أن كين شهد تحوّلاً تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، من مجرد هداف إلى «مهاجم صانع للعب» يتراجع أيضاً إلى خط الوسط، وهو ما وصفه بأنه أمر «مهم للغاية» لطريقة لعب بايرن.

وعلى صعيد آخر، أكد رومينيجه أهمية أوليسيه، الذي انضم للفريق عام 2024، قادماً من كريستال بالاس، مسجّلاً 39 هدفاً مع تقديم 45 تمريرة حاسمة. ورغم اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، أكد رومينيجه أن اللاعب «الرائع» ليس للبيع، موضحاً أن إدارة بايرن قررت منذ سنوات «عدم بيع أي لاعب في المستقبل سنفتقده لأسباب رياضية».

واختتم رومينيجه حديثه قائلاً: «هذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال سارية حتى اليوم. بالنسبة للاعب مثل أوليسيه، لا يوجد سعر قد يجعلنا نتردد أو نتراجع عن قرارنا».