بوجاتشار يكتب التاريخ في لييج ويحقق ثلاثية غير مسبوقة بـ «القرن 21»

تواصلت هيمنة السلوفيني تادي بوجاتشار، المتوّج بأربعة ألقاب في سباق فرنسا الدولي للدرّاجات تور دي فرانس، بعدما أصبح أول درّاج في هذا القرن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية في سباق «لييج-باستون-لييج» الكلاسيكي للدراجات.

وجاء هذا الانتصار ليُتوج مسيرة مذهلة فاز خلالها بوجاتشار أيضاً بسباقين آخرين من سباقات «المعالم» الخمسة الكبرى في الدراجات ليوم واحد، وهما «ميلان-سان ريمو» و«تور أوف فلاندرز».

وقال بوجاتشار البالغ من العمر 27 عاماً: «الفوز بأحد أكبر السباقات في عالم الدراجات مجدداً يعني الكثير بالنسبة لي، لم أعد أشارك في الكثير من السباقات، وبالتالي ليس لدي الكثير من الفرص للفوز، وهذا يعني أنني أقع تحت ضغط كبير».

كان الدرّاج السلوفيني خسر أمام فوت فان آرت في سباق «باريس-روبيه» في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سيكون سباق «تور أوف لومباردي» في أكتوبر المقبل هو خامس وآخر سباقات المعالم الكبرى لهذا الموسم.

وأضاف بوجاتشار: «أنا سعيد حقاً بنجاحنا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو حتى الصيف، نحن في وضع جيد الآن، أشعر بحالة جيدة على الدراجة وأثناء التدريبات، وأقدّر الوقت الذي أقضيه مع زملائي في الفريق أكثر فأكثر كل عام».

وجاء الدراج الفرنسي بول سيكساس، البالغ من العمر 19 عاماً، في المركز الثاني خلف بوجاتشار، مساء أمس الأحد، وحلّ ريمكو إيفينبول في المركز الثالث.

وفي سباق السيدات، أصبحت ديمي فوليرينج، درّاجة فريق «إف دي جيه سويز»، أول دراجة تفوز بالسباق ثلاث مرات، وتُعد الدرّاجة الهولندية واحدة من أكثر الدراجات تتويجاً في جيلها، حيث سبق لها الفوز بلقب تور دي فرانس للسيدات في عام 2023.