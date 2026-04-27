نجل زيدان يتعرض لارتجاج بالرأس



غرناطة (أ ف ب)

واصلت لعنة الإصابات ملاحقة حرّاس مرمى المنتخب الجزائري لكرة القدم، فبعد تأكيد غياب أنتوني ماندريا عن مونديال أميركا الشمالية بسبب إصابة بخلع في الكتف وخضوع ميلفين ماستيل لجراحة لعلاج فتق، تعرّض لوكا زيدان لإصابة قوية في الرأس أمس الأحد.

وعاش لوكا، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين، كابوساً مساء الأحد، إذ تلقّت شباكه أربعة أهداف خلال مباراة فريقه غرناطة أمام ضيفه ألميريا (2-4) في المرحلة السابعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل أن يضطر إلى ترك الملعب في الدقيقة الأخيرة، بعد تلقيه ضربة على الرأس، إثر تدخُّل لإبعاد كرة عرضية من أمام المهاجم البرازيلي تاليس هنريكي.

وتوقفت المباراة لنحو أربع دقائق بسبب معاناة لوكا من دوار خفيف ونزيف في الفم، قبل أن يغادر ملعب لوس كارمينيس، وسط تصفيق الجماهير، تاركاً مكانه لزميله أندر أسترالاغا، ونُقل لوكا إلى المستشفى لإجراء الفحوص التي يفرضها البروتوكول.

وقال مدرب غرناطة باتشيتا: «تم نقل لوكا زيدان إلى المستشفى بعد الضربة التي تلقّاها، لأنه كان يشعر بدوار، وسيبقى تحت المراقبة ويخضع للفحوص اللازمة»، ولا يزال زيدان تحت المراقبة في المستشفى، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، بينها موقع «إيديال».

وسيَعرف لوكا في الأيام المقبلة ما إذا كان سيتمكن من المشاركة أمام سرقسطة يوم الجمعة المقبل، ويتقدم غرناطة بفارق تسع نقاط عن أول مراكز الهبوط مع تبقِّي خمس مراحل على نهاية الموسم.

وجاءت إصابة زيدان بعد خمسة أيام على خضوع ماستيل، حارس مرمى استاد نيونيه السويسري (درجة ثانية) إلى جراحة من أجل معالجة فتق مغبني.

ويمرّ لوكا بفترة صعبة بعدما استقبلت شباكه ثمانية أهداف في مباراتين، حيث خسر غرناطة برباعية نظيفة أمام ألباسيتي الأسبوع الماضي. ووجّه بعض من المشجعين حينها أصابع الاتهام إلى أداء نجل زين الدين، غير أن صحيفة «آس» الإسبانية سعت إلى التخفيف من حدّة الانتقادات، معتبرةً أن الحارس لم يكن مسؤولاً عن الأهداف التي تلقّاها، ومرجعةً ذلك بدرجة أكبر إلى الهشاشة الدفاعية لفريق غرناطة.

ولا يزال الجدل قائماً حول مركز حراسة المرمى في صفوف المنتخب الجزائري. فعلى الرغم من عروضه المقبولة إجمالاً، فلا يزال لوكا يواجه صعوبة في نيل إجماع الجمهور الجزائري الذي يواصل مقارنته برايس مبولحي.