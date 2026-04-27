113 هدفاً في 31 مباراة.. هل يكسر البايرن رقم قياسي صامد منذ 80 عاماً؟



معتز الشامي (أبوظبي)

يسير بايرن ميونيخ بخطى ثابتة نحو موسم تاريخي، حيث يبدو فريق فينسنت كومباني في قمة مستواهم في جميع المسابقات، هيمن العملاق البافاري على الدوري الألماني (البوندسليجا) في السنوات الأخيرة، وتوج بطلاً بالموسم الحالي، رافعاً رصيده إلى 13 لقباً من آخر 14 لقباً في الدوري الألماني، حيث كان فوز باير ليفركوزن باللقب عام 2024 استثناء واضحاً.

وبالنظر إلى الفارق المالي الكبير بينه وبين جميع الأندية الأخرى في ألمانيا، فمن المتوقع أن يكون بايرن المرشح الأول للفوز بالبوندسليجا كل موسم. كما يتوقع أن يحقق بايرن الثلاثية المحلية، حيث وصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، وفاز بالفعل بكأس السوبر الألماني.

وتأهل فريق كومباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد، وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي، وسيكون الفوز بدوري أبطال أوروبا خير دليل على هيمنة فريق بايرن ميونيخ الحالي.

ورغم أن الكثيرين لا يعتبرون فوز بايرن بالدوري الألماني إنجازاً كبيراً، فإن هيمنته المحلية وأسلوب لعبه كانا استثنائيين. ويمكنهم أيضاً تحطيم رقم قياسي مذهل في تسجيل الأهداف هذا الموسم.

وسجل بايرن ميونيخ 113 هدفاً في 31 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم، حيث سجل 52 هدفاً أكثر من بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. ومع تبقي 3 مباريات في الدوري، يمكن للبايرن تحطيم الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد لأحد فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويحمل تورينو الرقم القياسي منذ موسم 1947/48 عندما سجل 125 هدفاً في 40 مباراة، وفاز بلقب الدوري الإيطالي. يحتاج بايرن ميونيخ إلى تسجيل 13 هدفا في مبارياته الثلاث المتبقية لتجاوز هذا الرقم القياسي، لكن هذا لا يبدو مستحيلاً بالنظر إلى فوزه الساحق على ماينز بـ4 أهداف، مطلع الأسبوع.

ولعبت جميع الأندية الأخرى في قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، موسماً مكوناً من 38 مباراة، والعنصر المثير للإعجاب في إمكانية تحقيق بايرن ميونيخ لهذا الإنجاز هو أنه سيخوض 34 مباراة فقط.

وإذا كان التقييم يعتمد على معدل الأهداف في المباراة الواحدة في دوريات الخمسة الكبار، لكان «البافاري» بلا شك سيحطم هذا الرقم القياسي، حيث يسجل 3.6 هدف في المباراة الواحدة في الدوري الألماني هذا الموسم، ومع ذلك، من المتوقع أن يريح الفريق لاعبيه بعد حسم اللقب، حيث أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هي أولويته الآن.