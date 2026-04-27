الرياضة

أرسنال ملوك الركنيات في البريميرليج

27 ابريل 2026 16:00


معتز الشامي (أبوظبي)
حطّم فريق أرسنال الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة من الركنيات في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وكان هدف إيبيريتشي إيزي، في شباك نيوكاسل في مباراة المدفعجية الأخيرة في الدوري، الذي جاء بعد ركلة ركنية قصيرة، الهدف السابع عشر لآرسنال من ركنية في موسم 2025-2026 من البريميرليج.
ولم يساعدهم هذا الهدف على العودة إلى صدارة الدوري فحسب، متجاوزين مانشستر سيتي، بل حطّموا أيضاً رقماً قياسياً في البريميرليج، ظلّ قائماً منذ الموسم الأول 1992/ 93.
ولا يتذكر معظم المشجعين فترة فريق أولدهام أثليتيك القصيرة في البريميرليج، حيث لم يستمر الفريق سوى موسمين، ونجا من الهبوط بفارق الأهداف في موسمه الأول 1992-1993 قبل أن يهبط في الموسم التالي.
ومع ذلك، وخلال تلك الفترة، برزوا كقوة ضاربة في الكرات الثابتة، سجّل أولدهام 28 هدفاً من ركلات ركنية خلال عامين، أي أكثر بستة أهداف من أي فريق آخر، بما في ذلك 16 هدفاً في موسمه الأول وحده. ظل هذا الرقم القياسي صامداً لمدة 32 موسماً كاملاً حتى الآن.
وعادل فريق وست بروميتش ألبيون بقيادة توني بوليس، الرقم القياسي، في موسم 2016-2017، قبل أن يكرّر أرسنال الإنجاز نفسه في موسم 2023-2024.
ولكن هدف أرسنال الأخير من ركلة ركنية رفع رصيده إلى 17 هدفاً لموسم 2025-2026، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع تبقِّي 4 مباريات، قد يرتفع هذا الرقم أكثر.
وتوزّعت أهداف أرسنال الـ 17 من الركلات الركنية بين لاعبي الفريق. يتصدر يورين تيمبر قائمة الهدافين بـ3 أهداف مباشرة من ركلات ركنية، بينما سجّل كل من جابرييل ماجالهايس، وميكيل ميرينو، ومارتن زوبيميندي (هدفين). كما أجبر أرسنال خصومه على تسجيل هدفين في مرماهم من ركلات ركنية، وذلك بفضل قدرتهم على تكثيف الضغط على منطقة جزاء الخصم.

