الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خورفكان يفتقد لاعبَين مهمَّين في «مؤجلة» شباب الأهلي

27 ابريل 2026 16:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

يستعدُّ فريق خورفكان لمواجهة شباب الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة بعد غدٍ الأربعاء، وسط بعض الغيابات في صفوفه.
ويفتقد خورفكان خدمات لاعبَين مهمَّين، هما المغربيان أكرم النقاش وسليم أملاح بسبب العقوبات، واللذان يُعدان من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية، لما يقدّمانه من حضور فني مؤثّر في وسط الملعب.
كما تتواصل معاناة الفريق بغياب عدد من اللاعبين المعارين من شباب الأهلي، وذلك بسبب بنود التعاقد التي تمنع مشاركتهم أمام فريقهم الأصلي، ما يقلّص الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني في هذه المواجهة.
وتأتي هذه الغيابات في توقيت مهم، حيث يسعى خورفكان لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق نتيجة تعزّز من موقعه في جدول الترتيب، رغم صعوبة المهمة أمام منافس قوي.
ويحتل خورفكان حالياً المركز العاشر برصيد 24 نقطة

