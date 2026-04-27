فرسان القفز بـ«الشارقة للفروسية» يتصدّرون جولة التمايز



الشارقة (وام)

سيطر فرسان قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية على المراكز الأربعة الأولى، في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، والتي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، في ختام برنامج منافسات وبطولات الشارقة للفروسية بالموسم الحالي.

أقيمت المنافسات على ميادين القفز الداخلية المغطاة والخارجية بمركز الشارقة للفروسية ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ14، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري، واشتملت على 12 منافسة تضمّنت 20 شوطاً لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، في آخر المنافسات التحضيرية قبل توجه فرسان الإمارات للمشاركة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز والتي يختتم بها موسم الفروسية، وتستضيفها أكاديمية بوذيب للفروسية على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل.

شهد ختام منافسات موسم الشارقة للفروسية وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وحسام أبوبكر زميت موفد اتحاد الفروسية، رئيس قسم قفز الحواجز، ويوسف المحمودي، رئيس لجنتي التحكيم.

وفي أهم منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم، تنافس 29 مشاركاً من فرسان المستوى الأول، ونجح 3 منهم في إكمال الجولة الرئيسة والتمايز دون خطأ لتسفر نتائجها النهائية عن فوز فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية على المراكز الأربعة الأولى، وتصدرهم الفارس شادي غريب مع «كابرنت» بزمن التمايز 28.20 ثانية، وحاز على جائزة المركز الثالث مع «ليلاندي» بزمن التمايز 32.07 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس علي عزيزنيا مع «كوينتينا 39» وبزمن التمايز 30.92 ثانية.

وكان الفوز حليف الفارس مفتاح جوهر الظاهري مع «سيرا بي إس» من فرسان شرطة أبوظبي، في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ140 سم لفرسان المستوى الأول، والتي أقيمت أمس الأول على أرضية الميدان الخارجي بمركز الشارقة للفروسية، وتنافس فيها 38 مشاركاً، ونجح في إكمال المرحلتين 4 فرسان دون خطأ.

وفي لقاء فرسان المستوى الأول في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ130 سم، تنافس 61 مشاركاً، وأكمل 17 منهم المرحلتان دون خطأ، وفاز بالصدارة الفارس عمرو جمال محمد مع «زازو زد» من الشارقة للفروسية، وفي فئة الشباب فاز زميله بالنادي الفارس سيف عويضة الكربي مع «نمبر فايف بي».

وتصدّر الفارس موفي عويضة الكربي مع «ماي سيلف إف زد» من نادي الشارقة للفروسية منافسة المستوى الأول من مرحلتين على حواجز الـ135 سم من بين 51 مشاركاً، منهم 7 أكملوا المرحلتين دون خطأ.

ولفئة الشباب على الارتفاع نفسه تنافس 13 مشاركاً، وأكملها فارسان دون خطأ أولهما الفارس ليث غريب مع «كيرين» من نادي الشارقة أيضاً.

وتنافس ثلاث فئات من فرسان القفز على حواجز الـ120 سم فئة الـ(جونيورز) وتنافس 18 منهم في منافسة المرحلتين الخاصة، وفاز الفارس علي مفرج الكربي مع «سوبر تروبر» متقدماً 4 من فرسان الشارقة حازوا المراكز الأولى، وتجدد بينهم التنافس في منافسة المرحلتين، وفاز هذه المرة شقيقه وزميله بالنادي الفارس صالح مفرج الكربي مع «شانتال».

والفئة الثانية التي تنافس عادة على حواجز الـ120 سم، هي فئة فرسان المستوى الثاني، وفي منافسة المرحلتين الخاصة تنافس 59 مشاركاً، وفاز الفارس بنجامين ديساج مع «دياباسون» من نادي (فروسية) للفروسية، وتجدّد التنافس بين 66 مشاركاً منهم في منافسة المرحلتين، وفيها أكمل الفارس بنجامين ثنائية مع «دياباسون».

والفئة الثالثة التي تتنافس فوق حواجز الـ120 سم، وهي فئة خيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وفي منافسة المرحلتين الخاصة تنافس 19 خيلاً، وفاز «بي تاكتكال» بقيادة الفارس عبدالرحمن أحمد الشرفاء، من نادي الشارقة للفروسية، وفي منافسة المرحلتين على ذات الارتفاع، فاز «دبل بي إل إي» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي من نادي الشارقة أيضاً.

وبمنافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ125 كانت بمثابة اللقاء الأول بين خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، وتنافس فيها 23 خيلاً، وفاز بجائزة المركز الأول «إنديغا في إتش» بقيادة الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية.

وفي منافسة اليوم التالي (الأحد) بمواصفات المرحلتين، تنافس 24 خيلاً وكان الفوز من نصيب «جالوس» بقيادة الفارس محمد أحمد العويس من إسطبلات الصافنات.

وتنافس 60 مشاركاً من فرسان فئة المبتدئين المتقدمة (3) في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ115 سم، وفاز الفارس جمعة محمد الرميثي مع «أرين زد» من فرسان شرطة أبوظبي.

وفي منافسة المرحلتين على الارتفاع ذاته تنافس 56 مشاركاً، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس آدم عاصي مع «إيه بي بي بيكوبيلو زد» من نادي العين للفروسية والرماية.

ولفرسان القفز من فئة الأشبال، أقيمت منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ105 سم، وتنافس فيها 28 مشاركاً، وكان الفوز من نصيب الفارس حمزة المحاميد مع «جاسمين» من إسطبلات الحياة الخاصة، وأكمل المحاميد ثنائية الأشبال مع «جاسمين» بعد فوزه في ثاني منافسات الأشبال بمواصفات المرحلتين على ذات الارتفاع.

وانطلقت أولى منافسات القفز على ميادين نادي الشارقة للفروسية بمنافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ100 سم، لفرسان القفز من فئة المبتدئين، وتنافس فيها 57 مشاركاً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 23 منهم، وفازت بجائزة المركز الأول الفارسة لورين أريانا مع «لولا فوميا» من نادي رومانو للفروسية، وفي المنافسة الثانية لفئة المبتدئين بمواصفات المرحلتين، تنافس 59 مشاركاً، ونجح 13 منهم، وأحرزت المركز الأول الفارسة نورا أبومحمود مع «الأندلس» من فرسان شرطة أبوظبي.