الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مونديال المليارات».. الفيفا يرفع سقف المكافآت لأرقام غير مسبوقة في التاريخ

27 ابريل 2026 18:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
تشهد بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة تحولات مالية ضخمة، بعدما أكد فيفا عزمه زيادة قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة للمنتخبات الـ48 المتأهلة للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكشف الاتحاد الدولي أنه دخل في مفاوضات متقدمة مع الاتحادات الوطنية حول تحسين العوائد المالية، على أن يتم اعتماد المقترحات رسمياً خلال اجتماع مجلس الفيفا في مدينة فانكوفر غداً الثلاثاء، قبل عرضها النهائي في مؤتمر الفيفا المقرر بعد ذلك بيومين.
وكان الفيفا قد أعلن في ديسمبر الماضي عن رقم قياسي لجوائز البطولة بلغ 727 مليون دولار، مع حصول كل منتخب على حد أدنى قدره 10.5 مليون دولار، بينما ينال البطل 50 مليون دولار، إلا أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مجدداً في ظل مراجعة شاملة للهيكل المالي للبطولة.
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط من «يويفا»، الذي طالب بزيادة الدعم المالي للمنتخبات الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة، خاصة ما يتعلق بالسفر والإقامة والضرائب داخل الولايات المتحدة. غير أن مصادر داخل الفيفا شددت على أن قرار الزيادة جاء بشكل مستقل، وليس استجابة لأي ضغوط خارجية.
وتعكس هذه الزيادات التوقعات الضخمة لإيرادات البطولة، حيث يُنتظر أن تتجاوز عائداتها 11 مليار دولار، ما يجعل نسخة 2026 الأضخم مالياً في تاريخ كأس العالم. ويؤكد الفيفا، بصفته منظمة غير ربحية، أن جميع الإيرادات سيتم إعادة ضخها في تطوير كرة القدم عالمياً.
ورغم هذا التوسع المالي، واجهت التحضيرات بعض التحديات، إذ تم خفض أكثر من 100 مليون دولار من ميزانية التشغيل، مع مطالبة عدة إدارات داخل المقر الرئيسي في ميامي بتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق. وأدى ذلك إلى تقليص خطط بعض المدن المستضيفة، حيث ألغيت فعاليات «مهرجان المشجعين» في نيويورك- نيوجيرسي، بينما خفّضت مدن أخرى نطاق برامجها.
وفي المقابل، يواصل الفيفا التأكيد على أن نسخة 2026 ستكون «الأكثر تأثيراً مالياً» في تاريخ اللعبة، مع وعود بزيادة التمويل ليس فقط للمنتخبات المشاركة، بل أيضاً لبرامج تطوير الاتحادات الـ211 الأعضاء عبر مبادرة «فيفا فوروارد».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©