الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي» يطلق برنامجاً لرعاية الموهوبين

«الشارقة الرياضي» يطلق برنامجاً لرعاية الموهوبين
27 ابريل 2026 19:42


الشارقة (وام)
أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامجاً لرعاية اللاعبين الموهوبين في ألعاب القوس والسهم، والتايكواندو، والجودو، والرماية، بمشاركة أندية الإمارة، وذلك خلال الفترة من شهر أبريل الجاري وحتى مايو المقبل.
يهدف البرنامج إلى صقل مهارات اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية من خلال تجمعات تدريبية دورية، بإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وبالتعاون مع مدربي الأندية ويتضمن حصتين تدريبيتين يومياً صباحاً ومساءً.
وشهد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس انطلاق أول التجمعات في لعبة الجودو بمشاركة 35 لاعباً من أندية الدفاع عن النفس وخورفكان وكلباء والشارقة، فيما استضاف نادي الشارقة الرياضي التجمع الأول للتايكواندو بمشاركة 30 لاعباً من أندية الشارقة والدفاع عن النفس ومليحة وكلباء.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©