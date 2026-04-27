«الشارقة الرياضي» يطلق برنامجاً لرعاية الموهوبين



الشارقة (وام)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامجاً لرعاية اللاعبين الموهوبين في ألعاب القوس والسهم، والتايكواندو، والجودو، والرماية، بمشاركة أندية الإمارة، وذلك خلال الفترة من شهر أبريل الجاري وحتى مايو المقبل.

يهدف البرنامج إلى صقل مهارات اللاعبين وتطوير قدراتهم الفنية من خلال تجمعات تدريبية دورية، بإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وبالتعاون مع مدربي الأندية ويتضمن حصتين تدريبيتين يومياً صباحاً ومساءً.

وشهد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس انطلاق أول التجمعات في لعبة الجودو بمشاركة 35 لاعباً من أندية الدفاع عن النفس وخورفكان وكلباء والشارقة، فيما استضاف نادي الشارقة الرياضي التجمع الأول للتايكواندو بمشاركة 30 لاعباً من أندية الشارقة والدفاع عن النفس ومليحة وكلباء.